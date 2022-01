Még hivatalosan nem avatták fel Budapesten a Magyar Zene Házát, de a napokban már énekelhetett benne a Pro Musica Leánykar. A fővárosban adott koncertet ugyanis Szabó Dénes Kossuth-díjas karnagy együttese, s Batta András, a Magyar Zene Háza Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója meghívta a fiatalokat és karnagyukat egy rendkívüli tárlatvezetésre. Az együttes tagjai egyébként hamarosan visszatérnek, mert a kórust felkérték arra, hogy énekeljen a január 22-ei megnyitóünnepségen.





Modern és merész ötletek



A Városligeti-tó mellett, a Vajdahunyad vára és a Műjégpálya épülete közelében épült fel a Magyar Zene Háza, amit egy nemzetközileg elismert építész, Sou Fujimoto tervezett. Sou Fujimoto tervét nyílt pályázaton 2014-ben választották ki 168 pályamű közül. A modern és merész ötleteknek köszönhetően ikonikus kortárs épülettel lett gazdagabb a főváros, a Városliget pedig megújítva visszakapott egy korábban rendkívül elhanyagolt hétezer négyzetméternyi zöldfelületet.





Összefonódás a természettel



Szabó Dénes karnagyot a Magyar Zene Házában szerzett élményeiről kérdeztük meg.

– Lenyűgözött bennünket az épület, amit úgy építettek meg, mintha a természetben lennénk. Alig lehet látni a különbséget, hogy az erdőben vagyunk vagy a falakon belül – mondta el érdeklődésünkre a Cantemus Kórusintézmény igazgatója.

– Ráadásul van olyan színpad, aminek egy részét belül, a másik részét kívül alakították ki. Az üvegfalak hihetetlen mértékben behozzák a környezetet a belül tartózkodó emberek számára.

– Két csoportban jártuk körbe a Magyar Zene Házát, s az első csoport tagjai lelkesen és feldobódva úgy jöttek ki, hogy találtak a Nyíregyházi Kodály Zoltán Általános Iskoláról egy hosszú, közel nyolcperces videófilmet. Én a másik csoporttal mentem be, s lassabban is haladtam, mert elmélyülten hallgattam Batta András szakavatott előadását az egyes terekről és szintekről, végül én is odataláltam ehhez a lányok által emlegetett interaktív készülékhez.



– Ebben a térben Liszt Ferenc, Bartók Béla és Kodály Zoltán munkásságát mutatja be a Magyar Zene Háza, s itt lehet megtekinteni a már említett nyíregyházi anyagot. Bár tudtuk, hogy látható lesz, hiszen részt vettünk a forgatásán, de az meglepett bennünket, hogy ilyen hosszan foglalkozik a tárlat Kodály Zoltán zenepedagógiájával.



– A filmen sok-sok énekkari felvétel volt látható, én pedig viszonylag hosszan beszéltem a Kodály-módszerről és mindennapi megvalósításáról.



– Batta András több órán keresztül mutatta meg nekünk a nem mindennapi „birodalmát”. Természetesen ha már ott voltunk, akkor énekeltünk a hangversenyteremben az intézményben dolgozók nagy örömére. Kipróbáltuk többféleképpen, hogyan szól az akusztika. Énekeltünk az előcsarnokban, valamint a legalsó szinten is, a „gyökereknél”, ugyanis ez egy többszintes épület – magyarázta Szabó Dénes.





Koncertek, előadások



Lapunknak akkor nyilatkozott a Magyar Zene Házáról Batta András, amikor a Kodály-iskolában járt a forgatócsoporttal. Mint elmondta, több szerepet kap a Magyar Zene Háza. Lesz benne egy zenetörténeti kiállítás, ami elindul az ősi időkben a mágiával, a zene születésével, s elvezeti az érdeklődőket napjainkig. Vannak hangversenytermek is, mert sok-sok koncerttel, ismeretterjesztő előadással is szeretnék a zenét közelebb vinni az emberekhez.



Borítókép: A Magyar Zene Házában a Pro Musica Leánykar, középen Szabó Dénes és Batta András | Fotó: Szabó Soma