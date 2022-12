Sajnos, a Vakok Iskolájának fővárosi kórusát hiába várták, ugyanis annyi gyerek megbetegedett, hogy a lecsökkent létszámmal nem vállalhatták az utazást. Szerencsére akadt mentő megoldás: az Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium hozta el a saját karácsonyi műsorát egy húszfős csapattal, semmiféle hiányérzetet nem hagyva a megjelent mintegy negyven vendégben, kicsikben és nagyokban. Az ünneplőket az egyesület megyei elnöke, Nemes-Nagy Tünde köszöntötte, majd átadta a szót Baracsi Endrének, a megyei közgyűlés alelnökének.

– Nekünk és valamennyi szervezőnek az volt a legfontosabb célunk ezúttal is, hogy együtt tudjunk ünnepelni az egyesület tagjaival. Ugyanakkor ismételten fel szeretnénk hívni a társadalom figyelmét azokra az embertársainkra, akik valamilyen fogyatékkal élnek. A legfontosabb, hogy tisztelettel tudjunk együtt élni egymással, figyelni tudjunk egymásra, hogy mindenki megtalálja a helyét a társadalmunkban, amelyben élünk.

Minden élet értékes

– Mindenki értékes tagja ennek a társadalomnak, mindenkiben megvannak azok a jó tulajdonságok, amikkel hozzá tud járulni a közösségek erősítéséhez. Nem csak a világban, de itt a megyénkben is nagyon fontos és nagyon értékes minden élet, ezzel a közös karácsonyi ünnepséggel erre is rá kívánjuk irányítani a figyelmet újból, Különösen most, amikor a Jónak lenni jó! országos kampánynak amúgy is a kedvezményezettjei a vakok és gyengénlátók – fogalmazott.

KM