A múlt megismeréséhez várostörténeti foglalkozásokra várják az osztályokat, baráti diáktársaságokat, gyerekes családokat április 12. és május 5. között a megyei levéltárban, a Kállay Gyűjteményben és a megyei könyvtár elől induló városi sétán. A diákok kreatív időutazáson vehetnek részt, ha beadják alkotásukat az újratelepítés 270. évfordulója alkalmából meghirdetett pályázatra. A művek formai és tartalmi követelménye nagyon széles: lehet például kisfilmmel pályázni, aminek a témája: mi történt Nyíregyházán 1753-ban? Felépíthetik legóból, gyurmából a hajdani települést, majd fotón beküldhetik az építményeket. Akár írhatnak is a letelepedésről, készülhet prezentáció a városalapítók örökségéről, a fiatalok létrehozhatják Károlyi Ferenc Facebook-profilját, de a Nyírvidék reklámhirdetéseiből is készíthetnek reklámvideót a könyvtár médiatár greenbox-technikával felszerelt stúdiójában. Várják osztályok, barátok, családok jelentkezését is. Az elkészült alkotásokat az [email protected] e-mail címre kell elküldeni, s meg lehet osztani a Nyíregyházi várostörténészek nevű Facebook-csoportban is. Az e-mail üzenetben fel kell tüntetni a nevet, a telefonos elérhetőséget és az iskola nevét, a határidő május 9. Eredményhirdetés a városnapon lesz, a nyertesek igazi nyíregyházi élményekkel gazdagodhatnak! Regisztrálni és időpontot foglalni a levéltár Facebook-oldalán lehet.

KM