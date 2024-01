A Lónyay családnak Tuzsér mellett számos települsen volt birtoka, így a Felvidéken és Kárpátalján is. A Lónyay 200 Emlékév szervező úgy alakítgatták a programokat, hogy részesüljenek belőle a határon túli települések is. Ennek jegyében 2024. január 23-án, kedden 14 órától Nagykaposon a Magyar Közösségi Házban a Lónyay emlékévvel kapcsolatban élményfilmet vetítenek le és két könyvet is bemutatnak. Köszöntőt mond Gabri Rudolf, a Nagykapos és Vidéke Társulás elnöke, Csoma László, Deregnyő református lelkipásztora és Klicsu Ferenc, a Tuzsér Községért Közalapítvány elnöke. A rendezvényen közreműködik még az Erdélyi János vegyeskar és dr. Cieger András történész, az MTA doktora. A két könyv, amivel megismerkedhetnek az érdeklődők: Lónya Menyhért: Napló 1847-1848, Örökségünk- A Lónyayak eltűnt és felfedezett világa