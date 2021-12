Az előző szezonban huszáros hajrával hosszabbította meg tagságát a megye egyben a Gyulaháza.

– Még fel sem ocsúdtunk a bennmaradást követően, szinte hidegzuhanyként hatott, hogy négy meghatározó játékosunk elhagyott bennünket a nyáron. Ezért sokáig kérdéses volt, hogy vállaljuk-e a megyei első osztályt – kezdte értékelését Bardi Gábor, a gyulaháziak mestere.

Fiatalok a fedélzeten

– Végül úgy döntöttünk, belevágunk, mert az itt maradt fiataloknak nagy részük volt a bennmaradás kiharcolásában, nem tehettük meg velük, hogy nem indulunk el ebben a bajnokságban. Így lesz ami lesz alapon belevágtunk. Az utolsó pillanatokban sikerült két játékost igazolnunk, valamint hat 16-17 éves srácot hoztunk fel a „nagyokhoz”. Ezek után nem is lehetett más célunk, mint a bennmaradás kiharcolása.

A Gyulaháza aztán két vereséget követően Tarpán szerezte meg idénybeli első győzelmét, de Balkányból és Kemecséről is elhozták a három pontot. Első hazai győzelmüket október végén a Nyírgyulaj ellen aratták, az őszi szezont Mátészalkán vereséggel zárták. Félszezonnál a 12. helyen állnak, ezzel az előzmények ismeretében méltán elégedett az edzőjük.

– Tartottunk attól, ha nem úgy szerepelünk, ahogy elképzeltük, akkor a fiataloknak elfogy a lendületük, az önbizalmuk. Szerencsére azonban nem így történt, így az utóbbi 10 év legsikeresebb megye egyes őszét tudhatjuk magunk mögött. Le a kalappal a fiúk előtt, mert kihozták a helyzetből a maximumot. Nem dőlhetünk azonban hátra, mert elég egy kisiklás és rögtön meleg lehet a helyzetünk.

Értékes tarpai siker

A szakvezető a lejátszott 15 mérkőzésből többre is szívesen emlékszik.

A legfontosabb győzelmünket Tarpát arattuk, mert két vereség után visszaadta a hitet a csapatnak, és elindított minket felfelé.

– Nagyon közel áll a szívemhez a Balkány elleni siker is, mert a másik oldalon három olyan játékos is pályára lépett, aki az előző szezonban még minket erősített – fogalmazott Bardi Gábor, aki azt sem rejtette véka alá, hogy csapata a Nyírmeggyes elleni hazai meccsen teljes csődöt mondott.

A Gyulaháza a téli szezonban sem áll le, hiszen a csapat tagjainak jó része futsalozik is, így folyamatosan mérkőzéseket játszanak. A többiek január 10-én kapcsolódnak be a közös munkába.

Gyulaházi mutatók

Őszi végeredmény 12. 15 5 1 9 19–38 16

Hazai pályán 14. 8 2 1 5 7–19 7

Vendégként 10. 7 3 – 4 12–19 9

Házi góllövőlista. 4 gólos: Varga Dávid. 3 gólos: Csercsa Gergő, Koszta Zoltán. 2 gólos: Csépke Márkó, Soós Tibor. 1 gólos: Dolhai Dominik, Kozma Máté, Kozma Zsombor, Tóth Ferenc, Varga Levente.