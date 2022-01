Hatgólos vereséget szenvedett szerdán a Kisvárda Master Good SE a Vác vendégeként. Aki csak a végeredményt látta, azt gondolhatja, hogy a hazaiak simán nyerték a mérkőzést. Azonban ez nem így volt, a szabolcsiaknak több alkalommal is lehetőségük volt az egyenlítésre, ezekben a pillanatokban azonban nem voltak elég határozottak, ezért alakult ki a végére ez a különbség.

Sokat hibáztak

– A végeredmény sokkal simább mérkőzést tükröz, mint amilyen valójában volt. Sajnos, a végjáték nem úgy alakult, ahogy szerettük volna – kezdte értékelését Bakó Botond, a Kisvárda vezetőedzője.

– Azonban nem csak a végével voltak problémák, az egész mérkőzésen sokat hibáztunk ahhoz, hogy mi irányíthassuk a játékot. Pedig volt erre sanszunk és lehetőségünk, az előző meccsünkkel ellentétben rengeteg technikai hibát vétettünk és Pásztor Bettinával szemben is sokat hibáztunk, ez döntőnek bizonyult. Az pedig, hogy nem jól gazdálkodtunk a lehetőségeinkkel, elbizonytalanított bennünket, sokat kivett belőlünk mentálisan. Az első félidőben egygólos vezetésünknél kétszer is ajtó-ablak ziccert hibáztunk, ha ezek bemennek, más képe lehetett volna a mérkőzésnek. Aztán újra meglépett a Vác, sikerült visszazárkóznunk, de ez rengeteg energiát emésztett fel. A második félidőben háromszor is egyenlíthettünk volna, folyamatosan ott voltunk egy-két gólon. Kicsit értetlenül állok a dolog előtt, mert kidolgoztuk a helyzeteket, a befejezéseket azonban egyénileg kell megoldani, amely ezúttal sok kívánnivalót hagyott maga után.

– Tudtuk, hogy a Vác miként fog védekezni. Tisztában voltunk vele, hogy oldalról húzásos játékban az ellenoldali kettes védőjük nyitni fogja a falat, ezért hosszú átadásokat kell játszanunk a szélekre. Amikor azonban a fej elfárad és elfogy az oxigén, nehéz jól dönteni, és akkor jönnek a hibák. Nem vagyok elégedett, mert többet kell tudnunk hozzátenni az ilyen mérkőzésekhez – zárta Bakó Botond.

A mérkőzésen Dombi Luca négy találatig jutott, a Kisvárda játékosa is önkritikusan fogalmazott a játékukkal kapcsolatban.

Az MTK következik

– Nagyon csalódott vagyok, mert azt gondoltam, hogy sokkal jobb mérkőzést fogunk játszani Vácon. Fegyelmezetlenek voltunk védekezésben és támadásban egyaránt, és a Pásztor Bettinával szembeni ziccerkihasználásunk is katasztrofális volt – monda el a beálló a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón.

A Kisvárda szombaton az MTK vendégeként folytatja a sorozatot.

Kézilabda: NB I., női

A bajnokság állása

1. Győr 10 10 – – 323–216 20

2. FTC 10 9 – 1 309–242 18

3. Debrecen 11 9 – 2 299–244 18

4. Vác 12 8 – 4 370–331 16

5. M.óvár 12 7 1 4 390–356 15

6. MTK 11 4 2 5 288–293 10

7. Kisvárda 11 5 – 6 284–299 10

8. Dunaújváros 11 5 – 6 295–312 10

9. Budaörs 11 4 1 6 283–324 9

10. Siófok 11 4 – 7 338–357 8

11. Fehérvár 11 2 2 7 267–295 6

12. Vasas 11 3 – 8 298–360 6

13. Érd 11 2 – 9 257–321 414. Szombathely 10 1 – 9 268–329 2