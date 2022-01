Az év utolsó napjaiban rengeteg fogadalom hangzik el, melyek között a leggyakoribb a következő: jövőre elkezdek sportolni, s leadok 10 kilót – sokan gondolják úgy, hogy régóta halogatott teendőik elkezdésének legoptimálisabb időpontja január eleje. Ilyenkor megtelnek az edzőtermek, ám a lelkesedés néhány hét után alábbhagy, és február végére csak a „törzsvendégek” maradnak. De mit tehetünk azért, hogy a testmozgás a mindennapjaink része legyen?



A változás egy életre szól



Rozsnyai Róbert erőnléti és közelharcoktató szerint a legfontosabb, hogy amikor valaki mozogni kezd, tűzzön ki maga elé célokat. – Meghatározhatjuk, hogy egy éven belül hány kilót szeretnénk leadni, vagy hány kilométert szeretnénk lefutni, de mindig a realitás talaján kell maradni. Ez utóbbi azért lényeges, mert aki türelmetlen, sokszor hamarabb feladja, mint ahogy az eredményeket észlelhetné. Fontos lenne megértetni az emberekkel, hogy a változás egy életre szól, és nem azért kell mozogni, hogy a strandszezonra jól nézzünk ki, hanem azért, hogy egészségesek legyünk. Komoly gond, amikor valaki úgy kezd el intenzíven edzeni, hogy azelőtt hosszú évekig szinte egyáltalán nem mozgott, és nem alapozza meg a későbbi, komoly terhelést. Ilyenkor elmaradhatnak a vágyott változások, aki pedig nem jól választja meg az edzésfajtát, vagy nem fokozatosan növeli a terhelést, akár meg is sérülhet. Aki sportolni, mozogni kezd, főként azért teszi, mert szeretne fogyni, ám a legtöbben nem gondolnak bele abba, hogy a hosszú évek alatt felszedett pluszkilók nem adhatóak le pár hónap alatt – a szervezet erre nem képes, s ha túlterheljük, rossz vége lehet. Akik gyors eredményre, azonnali, látványos változásra vágynak, csalódni fognak – ők azok, akik januárban megjelennek az edzőteremben, ám márciusban már nincsenek ott – mondja a szakember, aki azoknak, akik hosszú kihagyás után kezdenek el újra sportolni, azt javasolja, hogy könnyű mozgással indítsanak.



Kerülendő „csodamódszerek”



– A heti két edzés és egy futás vagy séta kezdésnek tökéletes, és amikor ez már a mindennapok részévé válik – ez általában két hónap – el lehet kezdeni az étkezésre is odafigyelni. Persze, hallunk „csodamódszerekről”, két hét alatt ötkilós fogyásokról, de a legtöbb esetben ezen eredmények nem tartósak, sőt, a jojóeffektus miatt ezek az emberek többet híznak vissza, mint amennyit leadtak – mondja Rozsnyai Róbert, aki szerint azok, akik most kezdik el a rendszeres testmozgást, abból a szempontból könnyű helyzetben vannak, hogy számtalan mozgásforma közül választhatnak, ám nem mindegy, ki melyik mellett teszi le a voksát.



– Figyelembe kell venni az illető testalkatát, például az, aki nagy súlyfelesleggel küzd, semmiképpen se kezdjen ugrálós edzéssel, mert az ízületei nem fogják bírni.



– Azt sem szabad elfelejteni, hogy a mozgás egy szakma: ahogy az autónkat sem otthon bütyköljük, hanem szervizbe visszük, úgy a sportolást sem érdemes szakember nélkül elkezdeni. Persze, lehet önállóan edzeni, de egyrészt egy idő után elfogy a motiváció, mert nincs visszajelzés, sem irány, másrészt vannak olyan edzések is, amelyeket felügyelettel kell végezni, mert ezek esetében a rosszul elvégzett gyakorlat többet árt, mint használ. Az edzésnek a fejlődésünket kell szolgálnia, de ugyanilyen fontos az egészségmegőrzés és az is, hogy közben jól érezzük magunkat – teszi hozzá Rozsnyai Róbert, aki a folyamatosság, fokozatosság, fejlődés, fenntarthatóság alapelvet tartja szem előtt, és ezt tapasztalják azok is, akik az edzéseit látogatják. Sőt, nem csak tapasztalják, látják is, ugyanis nagy betűkkel van kiírva a terem falára.



„Megfogadtuk: nem keresünk kifogást”



Makó Gabriella két gyerek mellett kezd el újra mozogni. Bár csak két év telt el a fiai születése között, a sportot tekintve így is jó pár esztendő kimaradt az életéből. – Az utóbbi hónapokban hétvégenként futottam, s már pár alkalom után visszatért az a jó érzés, ami miatt annak idején sportolni kezdtem. Szeretnék erősödni, ezért a CrossFit mellett döntöttem, s ha minden jól alakul, hetente kétszer megyek majd. A férjem az edzések idejére hazaér, így tudom, hogy a gyerekek jó kezekben lesznek, így nincs lelkiismeret-furdalásom, amiért otthagyom őket – mondja a fiatal anyuka, aki tudja, a teste mellett a lelkének is jót tesz majd, hogy levezetheti a felgyülemlett stresszt. – Az egyik szomszéd anyukával közösen járunk majd, és megfogadtuk, hogy nem keresünk kifogásokat: és hacsak nem betegek a gyerekek, mindenképpen megyünk.