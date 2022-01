Molnár Pista bácsi ritmusos zongorajátéka, Fábián János tanár úr stopperezése, Bakosi Béla edzői intelmei, Bakosiné Senczi Erika jótanácsai, Vas László figyelmessége, Szekér László barátságos mosolya, Máthé János készséges kalauzolása hirtelen felötlött a „Hernyóba” lépve. Két év után újra birtokba vehetik a Nyíregyházi Egyetem atlétikai csarnokát – erről tartottak sajtótájékoztatót pénteken.

– Az elmúlt évtizedekben a tetőszerkezet alakja miatt „Hernyóként” került a köztudatba az atlétikai csarnok, ami elszomorító látványt nyújtott 2019-ben. A ponyvaszerkezetet a viharos szél alaposan megtépázta. Szörnyű volt látni a rekortánon a hatalmas tócsókat. A sérült felületre ideiglenes ponyvát tettünk azért, hogy megelőzzük a további károkat. Miközben pályáztunk a felújításra, néhány hónappal utána az orkánszerű szél ismét megrongálta a tetőszerkezetet. A statikus szakember kijelentette, hogy a csarnok életveszélyes állapotban, és azonnal lezártuk a létesítményt – idézte fel a két évvel ezelőtti helyzetet dr. Halkóné Rudolf Éva, a Nyíregyházi Egyetem kancellárja. – Ezt a csarnokot nem csak a hallgatók, az atléták, a sportolók használták, sok rendezvényt, tanévnyitót, tanévzárót, civil programot tartottak itt. Arra törekedtünk, hogy a katasztrófális állapotoknak véget vessünk, ezért igyekeztünk mielőbb forrást találni a felújításra. Ez időigényes folyamat, sok utánajárást, előkészítést igényelt. Jó látni most, hogy teljesen megújult a héjazat, és belül is modernebb lett az atlétikai csarnok, amihez engem is sok emlék köt.

Kiderült, hogy a Nyíregyházához ezer szállal kötődő sportért felelős államtitkárt is megfogta a „Hernyó” hajdani hangulata.

– Úszóként sokat edzettem itt, hiszen az atlétika alapsportágnak számít. Amikor értesültem róla, hogy 2019-ben beszakadt a csarnok teteje, eszembe jutott, hogy mennyit futottunk a rekortánon, erősítettünk a kondigépeken – mondta dr. Szabó Tünde. – Nagy öröm számomra, hogy átélhetjük most a történelmi pillanatot: jó érzés végig nézni a felújított épületen. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium 100 millió forintos forrást biztosított a munkálatokra. Nem pusztán az egyetemi hallgatók lehetőségei nőnek, az atléták edzésfeltételei tovább bővülnek. Az atlétikai centrummal Nyíregyháza a sportág hazai fellegvárává válhat.

A helyreállítási munkák szerteágazóak voltak: a legnagyobb kihívás a héjazat felújítása volt, emellett a villamos hálózatot és a gázüzemű berendezéseket is rendbe tették. A 2021/22-es tanév második félévében már használhatják a csarnokot a sportolni vágyók.

– Februárban fedett pályás országos bajnokságot rendez Nyíregyháza. Most pedig meggyőződhettünk arról, hogy miként szépült meg ez a hely. Az atlétika új otthonokra talált városunkban – állapította meg dr. Kovács Ferenc, a megyeszékhely polgármestere, az egyetemet működtető alapítvány kuratóriumi tagja. – Nagy hagyománya van itt a testnevelők képzésnek, sok neves edző és sportoló nőtte ki magát ezen a helyen. Az egyetemi modellváltás óta újabb fontos állomáshoz érkeztünk ezzel a fejlesztéssel, de nem állunk meg, nagyon komoly terveink vannak, melyeket szeretnénk megvalósítani.