Kosárlabda. Az idén először utazott a Sunshine-NYÍKSE idegenbe, hétfőn este a tabella 8. helyén álló Tiszakécske vendége volt a nyíregyházi együttes.

Az utazó keretből több alapember is kimaradt. Tóth Viktor térdsérülést szenvedett múlt héten a Cívis KK ellen, Skorcov Gergő is gyengélkedett, Bolden Imanuel is beteget jelentett, illetve Csirpák Patrik és Balogh Bendegúz munkahelyi elfoglaltság miatt nem tudott a csapattal tartani.

Kovács Tibor így mindössze hét emberre számíthatott a mérkőzésen. Az első két perc szoros küzdelmet és váltott kosarakat hozott. Ugyanakkor egy 0–5 és 0–7 rohammal a nyíregyháziak bebiztosították stabil vezetésüket az első negyed végére. A második negyedet a hazaiak kezdték lendületesebben, és szinte felváltva szerezték a csapatok a kosarakat. Úgy tűnt, kicsit kiengedtek a vendégek és a kécskeieknek minden sikerült, de a vendégek így is tartották az első negyedben szerzett előnyüket.

Debrecenben folytatják

A harmadik negyedben különösen Asztalos volt aktív a palánk alatt, aki ebben az etapban 11 pontot tett a csapat eredményéhez, de Zajácz és Gáspár is aktív volt. A mérkőzés eldőlni látszott, de azért a biztonság kedvéért még 8 pontot az utolsó negyedben is hozzárakott a különbséghez a NYÍKSE, így alakult ki a végeredmény.

A nyíregyháziak csütörtökön egy igazi örök rangadóval, a DEAC II. vendégeként folytatják a sorozatot.

Kosárlabda: NB II.

Tiszakécske–Sunshine NYÍKSE 41–85 (11–24,14–14,4–27,12–20)

NYÍKSE: Savic 16/6, Zajácz 15/3, Gáspár 14, Földesi 9/6, Asztalos 23. Csere: Vida 5/3, Szenti 3. Vezetőedző: Kovács Tibor.