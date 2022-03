Ha a nézőszámokból indulunk ki, állíthatjuk, hogy megyeszékhelyünkön a Hübner Nyíregyháza BS élvonalbeli szereplésével az elmúlt hónapokban megnőtt az érdeklődés a kosárlabda iránt. A város kosárlabdasportja meg is érdemli a nagyobb figyelmet, hiszen az A csoportos férfigárda mellett az alsóbb osztályban is van kinek szurkolni, női és utánpótlásvonalon is zajlik az élet, s talán kevesen tudják, de az első osztályban több olyan játékvezető tevékenykedik, aki Nyíregyházáról indult.



Egyikük Csabai-Kaskötő Brigitta, aki a közelmúltban is nagyon fontos mérkőzésen fújta a sípot. De erről később…

Nem különböztetik meg

A nyíregyházi hölgy 20 évesen költözött Budapestre, hogy a Testnevelési Egyetemen folytassa a tanulmányait, valamint, hogy tovább építse a játékvezetői karrierjét.



Az évek során egyre magasabbra jutott és most már negyedik éve férfi élvonalbeli meccseket is fúj, ami itthon a csúcs. Játékvezetői szempontból a két nem között van átjárás, azaz női és férfi meccseken is tevékenykednek a „sporik”. Brigitta szerint nem lehet különbséget tenni, hogy melyiket nehezebb vezetni, mert topszinten mindenre fel kell készülni, és egyébként is mindegyik meccs más. Mint mondta, mérkőzésen az ő irányába sem érez megkülönböztetést azért, mert nő.



– Olykor tapasztalom, hogy esetleg odaszól az edző csúnyábban, majd elgondolkodik, hogy „lehet, nem így kellett volna”, de ez sem a személyünknek szól, hanem csak a meccs hevében történik – árulta el Csabai-Kaskötő Brigitta, aki egyike annak a két hölgynek, aki a férfi A csoportban is vezet mérkőzést. – Ők profi játékosok és edzők, ez a munkájuk, tudniuk kell kezelni a helyzetet. Csinálni kell a dolgukat, miként nekünk is.



Márpedig, ha egy játékvezető jól végzi a feladatát, előbb-utóbb a legnagyobb mérkőzéseken dolgozhat. Ilyen volt februárban a női Magyar Kupa döntője, ami az idény eddigi legérdekesebb magyar kosárlabdameccsét hozta. A toronymagasan esélyes Sopron fél perccel a negyedik negyed vége előtt kilenc ponttal vezetett, innen azonban hosszabbításra mentett a házigazda DVTK, majd meg is nyerte a finálét.

Montrealtól Bukarestig

– A kupadöntő megmutatta a kosárlabda minden szépségét, bizonyította, hogy bármi, bármikor megtörténhet – emlékezett vissza a nyíregyházi játékvezető.

– Sokan úgy gondolták, hogy sima döntő lesz, de mi nem így készülünk egy-egy mérkőzésre. Sosem lehet tudni, hogy melyik csapat milyen dobóformát fog ki, illetve a hangulat melyik együttest ragadja magával jobban. Mi nagy rangadóra számítottunk, és ez be is jött, döntőhöz méltó mérkőzést vívtak a csapatok. A szurkolótáborok remek hangulatot teremtettek, ez nekünk, játékvezetőknek is pluszt ad.



Az említett döntő emlékezetes marad Brigitta számára, de nem feltétlen a hihetetlen fordítás miatt, hanem inkább a mérkőzés magas színvonala, valamint a fergeteges hangulat miatt, hiszen rengeteg néző, szurkoló buzdította a kedvenceit a helyszínen.



Hogy mégis mely mérkőzések azok, amelyek igazán emlékezetesek voltak az eddigi pályafutása során?



– Nehéz egyet kiemelni, hiszen szerencsére rengeteg mérkőzést tudhatok már magam mögött – fogalmazott.

– Ha csak az elmúlt egy évet nézem, akkor is több meccs, torna is beugrik hirtelen. Tavaly például nemzetközi szinten a 3x3-as szakágban számos olyan küldésem volt, amiről eddig álmodni sem mertem. Montrealtól kezdve Bukarestig olyan helyszíneken vezettem olyan magas rangú tornákat, hogy tényleg csak szuperlatívuszokban tudok beszélni róluk, nagyon nagy élmény volt számomra.

Ha pedig a hazai vonatkozást nézzük, akkor nem is olyan rég volt egy férfi A csoportos telt házas, tv által is közvetített mérkőzésem, amely ismételten hatalmas élmény volt és annak ellenére, hogy nem egy döntő, „csak” egy alapszakasz-mérkőzés volt, mégis hasonló érzések kavarogtak bennem, mint a legutóbbi kupadöntőkor. Ezért is szoktam azt mondani, hogy nem szeretek különbséget tenni a mérkőzések között, hiszen minden mérkőzés más és más. Nekem ennél sokkal fontosabb, hogy a maximumot kihozzam magamból, és ha megkapom a bizalmat, akkor éljek a lehetőséggel az adott meccsen.