Jó passzban van, és remélhetőleg abban is marad a Nyíregyháza Spartacus NB II.-es focicsapata. A piros-kékek legutóbb Ajkán nyertek, előtte az akkori listavezető Diósgyőrt fogadták és győzték le. Vasárnap újra rangadó jön, ismét a tabella első helyén álló csapat lesz a vendég Balmazújvárosban. Mégpedig a Vasas. A fővárosi piros-kékek a borsodiakhoz hasonlóan élvonalra erősített kerettel bírnak. A legutóbbi fordulóban a vendég Győr ellen nyertek 2–0-ra, ez volt zsinórban a negyedik győzelmük, és legutóbb tavaly novemberben Tiszakécskén kaptak ki. Az idei eredmények alapján a Vasas az első (17 pont), a Szpari pedig a a Szegeddel holtversenyben második (14 pont).





Semlegesíteni a támadókat



– A sérültjeink és betegeink kezdenek felépülni, de még nem százszázalékos a keret, ám bízunk benne, hogy miként eddig, akik pályára lépnek, azok most is maradéktalanul meghálálják a bizalmat – kezdte érdeklődésünkre Feczkó Tamás, a Nyíregyháza Spartacus vezetőedzője. – Ami a Vasast illeti, közel hatszáz perce nem kapott gólt, tizenhárom forduló óta nem szenvedett vereséget, igazán jó formában van. A keretben sok volt NB I.-es, válogatott és exszparista játékos van. Ez önmagáért beszél, a Diósgyőrrel együtt kiemelkedik a mezőnyből.

– Vasárnap elsősorban a helyzetkihasználás dönthet majd. Folytatta Feczkó Tamás. – A lehető legjobb százalékban kell majd kihasználni a lehetőségeinket. Ami szintén lényeges: miként sikerül semlegesíteni a fővárosiak támadósorát – így Feczkó Tamás.

A héten már a többiekkel dolgozott Gresó Mátyás és Csilus Ádám is, valamint visszatért a betegségből felépülő Yasin Hamed és Sigér Ákos is. A Vasas keretéből Jova Levente, Pekár László, és Hinora Kristóf is játszott a Szpariban, Czipf Dominik pedig Nyíregyházán kezdett el focizni. Ősszel a Vasas 2–0-ra nyert, a Spartacus vendégeként legutóbb a Városi Stadion búcsúmeccsén játszott, és akkor kikapott 2–0-ra. Vasárnap is így legyen. ML



Labdarúgás: NB II.





29. forduló, vasárnap: Nyíregyháza Spartacus–Vasas . Balmazújváros, 14.

További mérkőzések: Győr–Siófok, III. Kerület–DTVK, Dorog–Soroksár (14), Budafok–Szolnok, Békéscsaba–Csákvár, Szeged–Ajka, Tiszakécske–Budaörs, Szombathely–Szentlőrinc (17). Hétfő: Pécs–Kecskemét (20).



Borítókép: Yasin Hamedék remélhetőleg ezt az akadályt is venni tudják | Fotó: KM-archív