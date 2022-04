Parádés hetet zárt vasárnap az NB III.-as Carnifex FC, a Fiumei Viktor, Imrő László edződuó által dirigált társaság a Salgótarján elleni sikerével zsinórban háromszor hagyta el győztesen a pályát, így megerősítette pozícióját a tabella felső harmadában. Kapacina Kevinéknek vasárnap korai időpontban, 11 órakor a Diósgyőr második számú csapatával szemben kell helytállniuk. Van is miért visszavágniuk, hiszen fordított felállásban a négy borsodi gólra csak egy válasz érkezett a hazaiak részéről.

„Pontosan” térnének haza

– A héten szerencsére csak egy mérkőzésre kellett fókuszálnunk, ez megkönnyítette a felkészülésünket. Nem lesz egyszerű dolgunk, de szeretnénk „pontosan” hazatérni – szögezte le határozottan Imrő László, a sényői edzőpáros egyik tagja.

A Sényő majdnem teljes kerettel utazik Diósgyőrbe, egyedüli hiányzója Vámos Márk lesz, akit a Füzesgyarmat ellen kiállítottak és négymérkőzéses eltiltását tölti.

A Kisvárda II.-nek a Tiszaújvárosban kapott pofonból a jó erőkből álló Hajdúszoboszló ellen kellene felállnia.

– A hét elején még le kellett zárnunk a tiszaújvárosi mérkőzést, szerencsére nem sűrűn fordul elő velünk, hogy ilyen különbségű vereséget szenvedünk. De ebből is tanulnunk kell, mint ahogy abból is tanultunk, amikor 5–1-re nyertünk – fogalmazott Kocsis János, a Kisvárda II. edzője. – Az se a mi igazi arcunk volt, de olyan gyengék sem vagyunk, hogy bárkitől is 5–0-ra kikapjunk. Ha optimista akarok lenni, akkor azt mondom, hogy jó, hogy egy mérkőzésen jöttek ki ezek a hibák és fegyelmezetlenségek. Régi bölcsesség, hogy jobb egyszer ötöt kapni, mint ötször egyet – tette még hozzá, majd rátért a vasárnapi találkozóra. – Egy remek, dobogóra esélyes csapat érkezik hozzánk, ősszel idegenben tudtunk vezetni ellenük, végül döntetlenre végeztünk.

Feledtetnék kisiklásukat

– Kiváló lehetőség arra, hogy feledtessük kisiklásunkat, képesnek tartom a csapatot a három pont megszerzésére. Kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtanak a vendégeink, mi azonban már vertük meg a Kazincbarcikát és a BKV Előrét, akik előttünk állnak a tabellán, úgy vélem, ezúttal sem vagyunk esélytelenek – zárta Kocsis János.

Labdarúgás: NB III.

Keleti csoport 32. forduló, vasárnap. DVTK III.–Sényő Carnifex FC, DVTK Edzőközpont, 11, v.: Tóth T. (Kovács Z., Vilmányi). Kisvárda II.–Hajdúszoboszló, Várkerti Stadion, 17, v.: Práth (Flinta, László)További mérkőzések: DEAC–Békéscsaba II., BKV Előre–Kazincbarcika, Eger–Tiszaújváros, Törökszentmiklós–Tállya, Hidasnémeti–Újpest II., Putnok–DVSC II., Jászberény–Tiszafüred, Salgótarján–Füzesgyarmat.