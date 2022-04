A máriapócsi RabócsiRingen már beindult a szezon. A technikai sportágak hazai fellegvárában szakágak és versenyek sokasága várja a szurkolókat. Az idei első igen nagy durranás a hagyományos húsvéti ralikrossz szezonnyitó, és az azt követő, hagyományteremtő szándékkal kiírt Legendák Tornája lesz. A ralikrossz mellett ismét rangos találkozók várják a drift szerelmeseit is. Az egyre népszerűbb szakág igazi otthonra lelt a RabócsiRingen.

Minden verseny pályán lesz

– Több, kisebb-nagyobb változás is történt, ilyen például az is, hogy idén nem lesznek a repülőtéri bólyás driftek, mert a Hunakamo és a drifting.hu kizárólag épített pályás versenyeket szervez, ahol minden feltételt professzionálisan biztosítunk – kezdte a közelmúltbeli tájékoztatón Angyal Péter sportszakmai vezető. – Amellett, hogy idén minden megrendezett street verseny is pályán lesz, maradnak a 2021-ben bevezetett gumizásra vonatkozó szabályok, és a Pro kategóriában továbbra sem lehet majd autót cserélni verseny közben. Újdonság, hogy ismét lesznek külföldi futamok is, a már megszokott brnói pályán, valamint egy új helyszín is bekerül a versenynaptárba, a romániai Transylvania Motor Ring.



– A driftversenyek sora május derekán a Drift Games kétnapos találkozójával nyit – vette át a szót Béres Szabolcs, a Hunakamo Sport Egyesület elnöke, a drifting.hu ügyvezetője. – Ez lesz a drifting.hu tizenhetedik szezonja, az idei nyitány a FIA CEZ-fordulóval nemzetközi lesz. Jó nívójú lesz az idei viadal.



– Július elején jön a Ladák napja, a Drifting & LADA All­stars. Ez a találkozó minden esztendőben brutális mennyiségű megjelenő autót és látogatót jelent, ami egyenesen arányos azzal is, hogy egész nap szünet nélkül láthatsz keresztbe autózó kocsit a pályán. Szó szerint egy másodpercig sem érzi az ember, hogy nincs mit nézni, hiszen a hang- és szagélmények még csukott szemmel is elárulják, hogy mi folyik a pályán éppen. Ráadásul az idei Drifting All­stars egyben jubileum, a tizedik Ladaracing Allstars lesz, így különleges meglepetésekkel és programokkal is készül a szervező csapat. Természetesen a drifterek is szerepet kapnak, hiszen párhuzamosan megy majd az esemény az egyes és kettes nyomvonalon is.

A Trackwood a főverseny

– Idén nemcsak a Driftkings­szel és a Rodrifttel közösen megrendezendő Trackwoood, ami minden kétséget kizáróan minden évben a legnagyobb verseny a máriapócsi aszfaltcsíkon, hanem a lengyel DMP driftbajnokság mezőnye is tiszteletét teszi. Akik már részt vettek Trackwoodon, nem kell bemutassam, mire lehet számítani. Az új érdeklődők számára azonban csak egy tanácsom van: ne hagyják ki ezt a versenyt, hiszen hagyományokhoz illően a Pro kategória döntője már éjszakába fog nyúlni, ami mindig sokkal izgalmasabb és meglepetésekkel telibb. Reméljük idén az időjárás is a mi oldalunkra áll, és nem kell majd a pilótáknak vizes és felgumizott aszfalton újra száz százalékon megküzdeni.



– Ami a határon túli versenyeket illeti, szeptember végén Pro és Pro2-es futam lesz a Marosvásárhely közelében található cerghidi Transylvania Motor Ringen.



– A drifting.hu helyszínei közé frissen belépő Transylvania Motor Ring nyomvonala már tapasztaltabb pilótákat követel meg, így ezen a versenyen csak a Pro és Pro2-es versenyzőkkel találkozhatnak a nézők.

Csehországban fognak zárni

– Októberben Csehországba vándorol a szezon utolsó versenye, és az egyébként MotoGP-nek is otthont adó Brno Circuiton kerül levezénylésre a futam, ahol a romániaihoz hasonlóan csak a Pro és Pro2-es pilótákat láthatjátok majd.



– A legutolsó 2019-es brnói versenyen magyar színekben Hutter Ferenc érte el a legjobb helyezést, negyedik lett. Idén reméljük, az első három helyezett közé is bejuthatnak a magyar pilóták, hiszen a Brno Circuit az egyik legnépszerűbb versenypálya Európában – így Béres Szabolcs.

Drift: az idei nagy versenyek

Május 14–15: 8. Drift Games, máriapócsi RabócsiRing

Július 8–9: Drifting & LADA Allstars, máriapócsi RabócsiRing

Augusztus 26–27: Matador TRACKWOOD, máriapócsi RabócsiRing

Szeptember 23–25: Pro és Pro2-es futam, Transylvania Motor Ring, Cerghid

Október 22–23: Pro és Pro2-es futam, Automotodrom Brno