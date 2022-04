Az egyik szeme sír, a másik nevet Helebrandt Máténak. A Nyíregyházi Sportcentrum háromszoros olimpikonja szombaton Gyűgyön idei harmadik országos bajnokságát nyerte, ezúttal az új hosszútávon, a 35 kilométeren. Ez a jó hír, viszont a tervezett Európa-bajnok szintidőtől elmaradt 44 másodperccel. A 35 kilométeres első országos bajnoki aranyat úgy szerezte meg, hogy a múlt héten megbetegedett és az indulása is kétséges volt.

Jó az eredmény

– Csütörtökön még nem volt biztos, hogy indulok a bajnokságon – kezdte érdeklődésünkre Helebrandt Máté. Felső légúti megbetegedésem volt, kissé legyengültem és edzéseket is ki kellett hagynom. Szerencsére lázam nem volt, így végül emiatt vállaltam a rajtot.

– A gyűgyi környezet ismerős, az időjárás remek volt, mert reggel fél kilenckor nyolc fok körül rajtoltunk és olyan tizenkét fok körül volt a célba érkezéskor – folytatta Máté.

– A férfiaknál 67 induló volt, a női mezőnnyel együtt mintegy százharmincan vágtunk neki az ezer méteres köröknek. A nőket utánunk egy perccel indították, így időnként nagy volt a tömörülés. Ez szokatlan volt.

– A betegséget figyelembe véve nagyon jó az eredmény, bár az Eb-szint volt a terv, nem vagyok elégedetlen. Az utolsó tizenegy kilométeren lassultam le, úgy vélem, amennyiben minden rendben lett volna az utolsó héten, akkor meg lehetett volna a szintidő.

Három eredmény számít

– Azt is figyelembe kell venni, hogy ez volt az első harmincöt kilométerem, és azt a távot is meg kell szokni taktika szempontjából. Ebben még van mit csiszolni, dehát ez természetes. Örülök a bajnoki címnek és az időnek is, mert a világranglistán számítani fog. A jelenlegi állás szerint, akik nem teljesítik a szintidőt, azok közül a világranglista első harmincöt helyezettje indulhat. Három időeredményt számítanak, az egyiknek 35 kilométeresnek kell lennie. A másik kettő nekem a tavalyi és idei békéscsabai bajnoki 20 kilométer. Mindig szerdán frissítik az aktuális állást, bízom benne, hogy benne leszek a harmincötben és indulhatok majd Münchenben – így Máté.