Az NB III. előző fordulójában a megyénket képviselő mindkét csapat pontot szerzett: a Kisvárda II. kiütötte a BKV Előrét, míg a Sényő-Carnifex FC döntetlent játszott az Újpesttel. Ezen a hétvégén is legalább ilyen eredményre törekszik a két együttes, s van is rá esély, hogy sikeres vasárnapot zárjanak.





Rengeteg döntetlen



A Füzesgyarmatnak van a negyedik legkevesebb veresége (6) a bajnokságban, igaz, így is csak a tizedik helyet foglalja el a tabellán, mivel a huszon­nyolc meccs felén döntetlent játszott. A Békés megyeiek az előző három mérkőzésükön is ikszeltek, és mondani sem kell, októberben Kisvárdán is megosztoztak a pontokon a felek (0–0).

– A Füzesgyarmat a helyezésétől függetlenül nagyon erős csapat, a vereségei száma mutatja, hogy nehéz ellene nyerni – fogalmazott Kocsis János, a Kisvárda II. edzője. – Rengeteg rutinos játékost foglalkoztat, biztosan nehéz dolgunk lesz. Annyiban talán kedvező a helyzet, hogy az előző két meccsünkön ötvédős rendszerrel találkoztunk, és ők is előszeretettel használják a három belsővédőt, ez ellen sokat alakult a játékunk. Ellenfelünk rengeteg döntetlent játszik, az a hatékonyság, ami régebben jellemző volt rá, most már annyira nincs meg. Bízom benne, idegenben is meglesz az esély arra, hogy három pontot szerezzünk.





Még van esélye a Tállyának



A Sényő a 18. helyen álló Tállyához látogat. Ugyan az Imrő László, Fiumei Viktor alkotta edzőpárosnak Fabu Márton és Fenyőfalvi Dávid eltiltása miatt csökkent a variációs lehetősége, ha az ellenfél helyezéséből és az őszi 6–0-s meccsből indulunk ki, mondhatjuk, hogy van esély a győzelemre.

– Az elmúlt fordulóban az első félidőben nem volt túl jó a játékunk, de a második játékrészre javult: jól játszottunk, küzdöttünk, volt is tartásunk – emlékezett vissza Imrő László. – A Tállya nagyon veszélyes ellenfél, hiszen elegendő forduló van még ahhoz, hogy megszerezze a bennmaradáshoz szükséges pontokat. Tisztában vagyunk azzal is, hogy Lasztóczi mester nagyon fel tudja tüzelni a csapatát, viszont a mi öltözőnkben is jó játékosok ülnek, ők is nyerni szeretnének. Felkészülten várjuk a találkozót.



Borítókép: Nagy Mihály Krisztián (labdával) gólt szerzett az előző fordulóban | Fotó: kisvardafc.hu

Labdarúgás: NB III.





Keleti csoport, 29. forduló, vasárnap. Füzesgyarmat–Kisvárda II., Füzesgyarmat, 16, v.: Dobai (Sztányi, Piskóczi). Tállya–Sényő-Carnifex FC, Tállya, 16, v.: Urbán (Szabó, Kovács).

További mérkőzések: Békéscsaba II.–Hidasnémeti, Újpest II.–SBTC, DVSC II.–DVTK II., Eger–BKV Előre, Tiszaújváros–DEAC, Hajdúszoboszló–Jászberény, Tiszafüred–Törökszentmiklós, Kazincbarcika–Putnok.