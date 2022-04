Remek kapusteljesítménnyel és határozott védekezéssel a Kisvárda Master Good SE 23 gólon tartotta pénteken a jó erőkből álló Vácot. Elöl azonban talán a szezon eddigi leg­gyengébb támadójátékát nyújtva húszig sem jutottak a szabolcsiak, így vereséget szenvedtek hazai pályán (19–23). Siska Pálmáék alaposan beragadtak a kezdésnél, mire észbe kaptak, már hat góllal vezettek Ottó Katalin tanítványai.



– Az első tizenöt percben rengeteget hibáztunk, sajnos ki is alakult egy jelentős különbség, amely elbizonytalanított bennünket támadásban is. Kapkodva, türelmetlenül, gyermeteg hibákat vétettünk, az összes adódó lehetőségünket elpuskáztuk – kezdte értékelését Bakó Botond, a Kisvárda vezetőedzője. – Pedig kettős ember­előnyben akár még egyenlíthettünk is volna, de abban a két percben három hatalmas lehetőséget is elpuskáztunk.

Fontos feladataik vannak még

Tipikusan olyan napunk volt, amikor semmi nem sikerült, nem is emlékszem ilyenre ebben a bajnokságban. Kezdődött a mérkőzés eleji fegyelmezetlenséggel, amikor védekezésben olyan alap taktikai feladatokat hibáztunk el, amelyekre készültünk, ezután támadásban is olyan ki nem kényszerített hibákat vétettünk, amelyek nem jellemzők ránk.

Védekezésünket sikerült aztán összeraknunk, a kapunk is rendben volt, a 15. percig kaptunk 11 gólt, a hátralévő negyvenötben pedig tizenkettőt, elöl viszont csődöt mondtunk. Nagyon csalódott vagyok, hogy ezt nem sikerült megoldanunk, nem tudtunk rendet rakni a játékosok fejében. Ebben nyilván én is hibás vagyok, gyorsan helyre kell azonban tennünk a dolgokat, mert fontos feladatok várnak még ránk – zárta Bakó Botond.