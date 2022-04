A hatból egy megvan! Mint ismert, a Hübner Nyíregyháza BS-nek az alsóházi középszakaszban hat lehetősége van arra, hogy biztosítsa a bennmaradását. A találkozók sűrűn követik egymást, hibázás nem nagyon fér bele, így különösen fontos volt a jó rajt.



Ezt teljesítették a Cápák szombat este. C. J. Bryce-ék negyvenből 35 percen át előnyben voltak a PVSK ellen, így megérdemelten nyertek.

Támadásban megálltak

A Blue Sharksnál ebben a szezonban számtalan alkalommal a védekezéssel volt a legnagyobb probléma, ezúttal azonban éppen ennek köszönhetően nyert. Az első félidőben csupán harminc pontot szerzett a Baranya megyei gárda, majd a fordulás után indításból értékesített kosarakkal visszajöttek a meccsbe és előnybe is kerültek. A fordítás nem törte meg az újoncgárdát, szoros végjátékban – a negyedik negyedben csupán tíz pontot engedve – 78–73-ra győzött.



Bryce 24 ponttal a mérkőzés legeredményesebb játékosa lett, összesített statisztikai mutatókban rajta is túltett Al’Lonzo Coleman (15 pont, 9 lepattanó, 3 szerzett labda, 30 VAL), de Nigel Johnson (14 pont, 9 kiharcolt fault) és Rytis Pipiras (10 pont, 7 lepattanó) is jól teljesített.



– Arra készültünk, hogy a palánk alatti játékukat limitáljuk, ez úgy-ahogy sikerült is, ami stabilitást adott – értékelt Pethő Ákos vezetőedző.

– Úgy dobtak harminc pontot, hogy volt benne két Ivosev-hármas is, ami nem feltétlen a fő erőssége. Mi ellenben palánk alatt megvertük őket, ott volt most egy kis előnyünk, ezt jól használtuk ki. A nagyszünet után aztán támadásban rosszul helyezkedtünk, nem segítettük egymást, sok labdát eladtunk, ki nem kényszerített hibákat követtünk el, amiből lekontráztak minket. A Pécs így ritmust fogott és dobott egy-két bravúros kosarat is, s a harmadik negyedben több pontot szerzett, mint az első félidőben. A negyedik játékrészben megint jobban koncentráltunk támadásban, jól helyezkedtünk, nem tudtak leindítani, felállt védelemmel jól küzdöttünk.

Szerdán újabb lépést tehetnek

Az első forduló másik eredménye is a Cápáknak kedvezően alakult, így a Pécs és a Paks nagyobb lépéshátrányba került. A nyíregyháziak szerdán mélyebbé tehetik a szakadékot, ha legyőzik az Atomerőmű csapatát hazai pályán.

Kosárlabda

Középszakasz, alsóház, 1. forduló

ZTE–Paks 87–81

Az állás

1. ZTE 27 10 17 2090-2184 0.69

2. Hübner 27 10 17 2263-2355 0.69

3. Pécs 27 8 19 2163-2344 0.65

4. Paks 27 7 20 2149-2271 0.63