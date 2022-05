Mint azt a Nyíregyháza Spartacus honlapján megírta, a mögöttünk hagyott NB II.-es idény 10. helyén végzett együttesnél már megkezdődtek a tárgyalások a következő szezon játékoskeretét illetően.

Vannak hiányposztok

– Mivel a kontrajátékunk dominált, kellenek olyan minőségi játékosok, akik a mélyen védekező csapatok ellen is hatékonyak – idézi a honlap Feczkó Tamás vezetőedzőt.

– Amikor idejöttem, azt mondtam, a Szpari a nevek alapján komoly támadósorral rendelkezik, mégis tizenöt mérkőzésen nem szerzett gólt a csapat, így el kell gondolkodni azon, hogy lehet, hogy csak nevek ügyében volt jó a támadósor. Kellenek olyan rutinos emberek, akikre felnézhetnek a többiek, tanulhatnak tőlük, akik példaképek lehetnek, és kellenek sikerre éhes fiatalok is. Egy csapat vázát viszont a 25–29 év közöttieknek kell alkotni, ebből van nálunk kevesebb, így az igazolásoknál ezt is figyelembe kell venni. Vannak hiányposztjaink, azon dolgozunk, hogy ezt minél hamarabb megoldjuk, valamint a lejáró szerződésű játékosokkal is egyeztetünk, hogy kik azok, akik maradnak.

A játékosok június 20-ig kaptak szabadságot, majd kezdődik a felkészülés a következő idényre.