Ibrány, 300 néző, v.: Oláh.



Ibrány: Tóth – Kiss P., Makai (Pápa), Lakatos, Nagy, Szőlősi (Molnár), Csáki (Mészáros), Somogyi, Buka, Jeddi (Zubora), Kállai (Bészély). Edző: Kiss Tamás.



Nyírmeggyes: Zán – Hornyák, Sivadó, Hadadi (Savrnoh), Nógrádi, Batizi Pócsi (Nagy Zs.), Preg, Nagy D., Szondi, Folytán, Drabik (Török) Edző: Kovács László.



Gól: Nagy D. 2, Kállai, Kiss P., Lakatos. Kiállítva: Sivadó (37.). Ifi: 5–3.



Kiss Tamás: – Nagyon sok érzelem van most bennem. Mindig az volt a célom, hogy olyan játékosokkal vegyem magamat körbe, akik mind futballtudásban, mind emberileg beillenek abba a képbe, amit én képviselek. A mi öltözőnket csak ilyen játékosok töltik be. Méltán vagyok rájuk büszke és lehet rájuk büszke az egész város. Ha az egész szezont nézzük, rászolgáltunk az ezüstéremre, ehhez minden egyes játékosomnak hatalmas gratuláció jár. Köszönni éves támogatását az ibrányi város vezetésének és egyben Trencsényi Imre polgármester úrnak, Kulcsár Béla elnök úrnak és dr. Ferenczi Tamás sportigazgatónknak! Nem feledkezem meg szurkolóinkról sem, akik mindig támogattak minket, ezért nagyon hálásak vagyunk. Minden körülmények közt a családjaink az elsők és a legfontosabbak, nekik szeretném megköszönni a sok támogatást. Köszönöm családomnak, feleségemnek és kisfiamnak, hogy mindig mellettem állnak és támogatnak!



Kovács László: – Sajnos, ennyi erőnk maradt a záró fordulóra. Gratulálok az Ibránynak a második helyhez, nagyon szép játékkal gyűjtötte be a három pontot. Jó pihenést kívánok mindenkinek!



A Nyírbátor–Nyírgyulaj (4–4) mérkőzést május 18-án rendezték