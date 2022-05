A szezonban már nem először fordul elő, hogy a Nyíregyházi Kosársuli szép győzelmi sorozatot épített a női amatőr NB I. Zöld csoportjában, a mostani azonban a korábbinál is nagyobbat szól. Az NYKS hét mérkőzés óta veretlen, ezzel a bajnokság legjobb formában lévő csapata. A kötelezőnek mondható győzelmek mellett bravúrt is értek el a kosársulisok, legutóbb az eddigi listavezető, a Hepp-kupa négyes döntőjén is résztvevő Szent Pál Akadémiát (SZPA) verték meg.

A fiatalok is jó állapotban

– A szereplésünk mindig attól függ, hogy a juniorok milyen formában vannak – mondta el a csapat edzője, Farkasinszki Gyuláné. – A rutinosabb játékosok – Karakó Dorina, Arad Zsófia kiegészülve Lukács Pannával – aránylag hozzák a tőlük elvárhatót. Számít, hogy a juniorok éppen mekkora terhelést kapnak, milyen mérkőzéseket játszanak az utánpótlásban. Most ők is jó állapotban vannak, ez látszik is a teljesítményükön.

– A szezon eleje gyengébben sikerült, mert kulcsemberek hiányoztak. Mostanában mindig komplett csapattal állhatunk ki, nincs sérült vagy beteg. A sorsolásunk is jól alakult és fontos, hogy mindenki szíve a pályán van, mindent megtesznek az eredményért, rendszeres munkában van a csapat és egységesek vagyunk – tette hozzá.

Érdekesség, hogy az SZPA együttesének csupán négy veresége van az idényben: az elsőt és a legutóbbit is az NYKS ellen szenvedte el.

– Rutinos játékosokból álló csapat, aminek megvan a veszélye is, mert munka mellett valószínűleg nem tudnak annyit edzeni, amire szükség lenne, márpedig nehéz játszani edzés nélkül – vélekedett a tréner.

– A fizikalitás előtérbe került, azok vannak most előnyben, akiknek a kosártudásuk mellett a fizikai felkészültségük is kiváló. Nálunk most mindkettő megvan, ezért tudunk eredményeket elérni. A vasárnapi mérkőzés negyedik negyedét jobban bírtuk, precízebbek voltunk és kevesebbet hibáztunk, mint az ellenfelünk.

A Nyíregyházi Kosársuli a hátralévő három fordulóban a Szolnokot fogadja, utazik a BKG-hoz, majd a Radobasket ellen zár hazai pályán. A csapatnak már most eggyel több győzelme van, mint az előző idényben volt.

Kosárlabda

Női amatőr NB I., Zöld csoport

Nyíregyházi Kosársuli–SZPA 79–70 (24–20, 20–22, 18–16, 17–12)

NYKS: Mátyás 11/6, Lukács 7/3, Dobó 21, Arad 20, Karakó 11. Csere: Pálóczi 2, Homonyik 4, Bárdos 3/3, Lizák, Karsai, Bernáth. Edző: Farkasinszki Gyuláné.

A bajnokság állása

1. Törekvés SE 23 19 4 1834-1290 0.91

2. SZPA-HSE 23 19 4 1710-1361 0.91

3. Zsíros Ak. 23 19 4 1832-1379 0.91

4. Kiss LKA 23 18 5 1803-1401 0.89

5. Radobasket 23 16 7 1764-1410 0.85

6. NYKS 23 16 7 1696-1475 0.85

7. Szeged 23 14 9 1453-1234 0.80

8. TFSE U23 23 12 11 1490-1382 0.76

9. ELTE Fortis 23 9 14 1388-1246 0.70

10. Kecskemét 22 5 17 1251-1632 0.61

11. Dávid KKA 23 5 18 1183-1728 0.61

12. Tata 23 4 19 1251-1802 0.59

13. BKG Príma 22 2 20 1104-17510.55

14. Szolnok 23 2 21 1151-18190.54