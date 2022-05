Ilyentől soha rosszabb hétvégét. A harmadik vonalbeli csapataink közül a Kisvárda II. szombaton hazai pályán nyert 4–1-re a kis Loki ellen, a Sényő-Carnifex pedig vasárnap Jászberényben szerezte meg a három pontot.

Minden jól működött

– Tudtuk, hogy milyen erényei és sebezhető pontjai vannak a debrecenieknek, azokat próbáltuk a mérkőzés elején kihasználni – kezdte visszapillantását Kocsis János, a Kisvárda Master Good II. mestere.

– Főként a pontrúgásokra gondolok, ezeknél lehetett érezni, hogy fizikális és magassági fölényünk volt. Ebből is sikerült gólt elérni, ráadásul jól kezdtünk, rá tudtuk erőltetni akaratunkat az ellenfélre, nem tudták kihozni a labdákat, jól működött a letámadásunk és több lehetőséget is ki tudtunk alakítani. A tizenegyest megelőző szituációt szintén egy labdaszerzés előzte meg, úgyhogy minden jól működött a találkozó elején. Ez el is döntötte a mérkőzést.

– A negyedik percben a szezon idei legszebb támadásából volt egy nagy helyzetünk, amit a hazai kapus bravúrral hárított – indította a beszélgetést Fiumei Viktor, a Sényő-Carnifex edzőpárosának tagja.

– Utána rúgtunk két kapufát az első félidőben, megvoltak a lehetőségeink. Az ellenfél a mi hibáinkból is helyzetbe jutott néhányszor, de eredményes nem tudott lenni. Végig mi irányítottuk a játékot, csak az volt a kérdés, hogy mikor találunk be a berényi kapuba. Mi és a hazaiak is kapuba találtak lesről, aztán a második félidőben mi domináltunk és amikor megszereztük a vezetést, akkor már nem volt kérdés a mérkőzés végeredménye.

– Ráadásul emberelőnybe is kerültünk és nagyobb is lehetett volna a különbség, mert kontrákból helyzeteink voltak. Persze, így sem vagyunk elégedetlenek, nekem egyébként nagyon szimpatikus volt a megfiatalított jászberényi csapat, többre hivatottak, mint amit tavasszal produkálnak.

Még két forduló

A Keleti csoportban is még két forduló van hátra. A hét végén a Kisvárda ismét egy élvonalbeli klub tartalékjával játszik, hiszen Újpesten matinéznak. A Sényő-Carnifex tavaszi utolsó hazai meccsén a DEAC együttesét fogadja.