Az idény végén ugyan távoznak a Dombi lányok a Kisvárda Master Good SE kötelékéből, a csapat azonban a következő szezonban sem marad testvérpár nélkül. Náluk folytatja pályafutását Tamara Radojevics testvére, a szintén szerb válogatott Kristina Graovác. A Kiki becenévre hallgató játékos hazájában több együttesben is megfordult, majd a török Ardesen gárdájában folytatta pályafutását, onnan a Muratpasa Belediyesi alakulatához igazolt, jelenleg a német Bayer Leverkusent erősíti. Hazája felnőttválogatottjában a 2019-es japán világbajnokságon mutatkozott be. Török klubcsapataival pedig az EHF-kupában és a Challenge Kupában is pályára lépett.

Röplabdával kezdte

Kiki, mint a legtöbb gyerek, szeretett mozogni, és a labdával is jó barátságban volt, először a röplabdával próbálkozott, majd húga invitálására ment el először kézilabdaedzésre a belgrádi Radnicki csapatához. Annyira megtetszett neki, hogy ott ragadt és sajátította el a sportág alapjait.

– Röplabdában nálunk akkor még nem volt külön bajnokság a fiatalok számára, Tamara viszont állandóan mérkőzésekre járt. Ez nagyon imponált nekem, bennem is erős a versenyszellem, a küzdeni vágyás, ezért döntöttem a váltás mellett – mondta Kristina Graovác. Azt már nevetve tette hozzá, hogy rajta kívül a többi lány félt a labdától, ezért ő állt a kapuba és mivel „ragadt” hozzá a játékszer, maradt ezen a poszton.

Jelenlegi klubja elégedett volt játékával, marasztalták, ő azonban két Leverkusenben eltöltött év után a váltás mellett döntött.

– Örültem a Kisvárda megkeresésének, természetesen kikértem Tamara véleményét, aki elmondta, hogy nagyon jól érzi magát Kisvárdán, mert remek körülmények között készülhetnek és játszhatnak. Köztudott, hogy Európa egyik legerősebb bajnoksága a magyar, így nagy kihívás számomra, hogy kipróbálhatom magamat.

Sétál, olvas, zenét hallgat

– Leendő csapatom sokat fejlődött az elmúlt években, szezonról szezonra jobban szerepelnek a bajnokságban, így mondhatom, hogy összeállt a „puzzle” a fejemben. Szerbiában és Törökországban már játszottunk egy csapatban, nagyon jó érzés lesz újra egy egyesületben szerepelni a húgommal ennyi év után.

Kiki életében a legfontosabb a kézilabda, mindent ennek rendel alá, szabadidejében azonban szeret a barátaival sétálni, szívesen belelapoz kedvenc könyveibe és zenét hallgat.