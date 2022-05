A tavaly decemberi női kézilabda világbajnokság után újabb spanyolországi "kiküldetésen" van túl dr. Tordai-Vágó Ilona, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabda Szövetség elnöke, akit az Európai Kézilabda Szövetség (EHF) a Malaga – Gran Canaria mérkőzésre, az Európa Kupa döntőjének második összecsapására delegált, mint versenybíró.

A spanyol házidöntő végén a Gran Canaria játékosai örülhettek. Ugyan a malagai mérkőzést négy góllal, 29-25-re elveszítették, de az idegenben szerzett több találatuknak köszönhetően ők emelhették magasba a kupát.

De versenybírói szemüvegen át hogyan látta a történteket dr. Tordai-Vágó Ilona?

– Mindig óriási megtiszteltetés a hazámat képviselni egy világeseményen vagy egy európai kupamérkőzésen, ez Malagában sem volt másképp. Spanyolországban minden sporteseménynek különleges hangulata van, a spanyol egy szenvedélyes nemzet, legyen szó akár a szurkolóikról, akár a sportolóikról, akik szívvel-lélekkel játszanak. Bele tudnak halni egy-egy vereségbe vagy mennybe tudnak menni egy-egy győzelem után – mondta a megyei kézilabda szövetség első embere.

Dr. Tordai-Vágó Ilona hozzátette, a spanyolországi világbajnokság meccseihez képest most nagyobb volt rajta a teher, hisz most mégis csak egy döntőről volt szó, illetve a találkozó utáni éremátadó ceremónia lebonyolításából is ki kellett vennie a részét.

– Remekül együtt tudtam működni a szintén az EHF által delegált Francisco V. Blázquez-zel, aki egyébként a spanyol királyi kézilabda szövetségnek is a tagja – fogalmazott a nemzetközi delegátus, dr. Tordai-Vágó Ilona, aki a malagai összecsapás játékvezetőit, a Malgorzata Lidacka-Urszula Lesiak lengyel párost "régi ismerősként" köszönthette, korábban ugyanis, a Siófok – HC Kuban Krasnodar meccsen már dolgoztak együtt.

– A mérkőzés minden várakozásomat felülmúlta, a spanyol szurkolók igazi fieszta hangulatot varázsoltak a malagai arénába. A nemzetközi szövetség azóta a honlapján is megírta, hogy Spanyolországban, női kézilabda mérkőzésen soha ennyi néző nem szurkolt még, mint ezen a meccsen, szám szerint 7183-an. A meccs alatt a mellettem ülőket is alig hallottam... A szurkolók hangja elnyomta a játékvezetők sípját is, így velük csak szemkontaktussal tudtuk tartani a kapcsolatot és az ítéleteiket is inkább csak a karjelzéseik alapján olvastuk le. A találkozónak voltak olyan szakaszai, mikor a hangulat olyan hőfokot ért el, hogy túlzás nélkül állíthatom, még a ruha is remegett rajtam... A csapatok hihetetlen tempót diktáltak, a találkozó az utolsó pillanatig kiélezett volt, és csak az idegenben szerzett több góljának köszönhette a kupagyőzelmet a Gran Canaria. A lefújás után a csapatok elfogadták a végeredményt, nagyon sportszerűen gratuláltak egymásnak és nekünk is. Összefoglalva, felejthetetlen élmény volt számomra az Európa Kupa malagai döntője, értékes tapasztalatokat szereztem a jövőre nézve – árulta el dr. Tordai-Vágó Ilona, aki a hazatérés után továbbra sem unatkozhat. A Magyar Kézilabda Szövetségtől is rangos megbízatást kapott, Hanufer Sándor társaságában a Magyar Kupa egyik debreceni elődöntőjén, a Ferencváros – Siófok meccsen látja majd el a versenybírói feladatokat. Sőt, a nyáron sem marad munka nélkül, hiszen nominálást kapott a női U-18-as világbajnokságra, Észak-Macedóniába.

Tarnavölgyi Gergely