Gólokban gazdag volt mindkét NB III.-as együttesünk múlt hétvégi meccse, ám míg a Kisvárda II. eredményének örülhettünk, addig a Sényő kellemetlen vereségbe szaladt bele.

A kisvárdaiak kezdenek visszatalálni korábbi formájukhoz, egymás után a második mérkőzésüket nyerték meg, ezúttal 4–1-re legyőzték a Tiszafüredet.

Jól szálltak be a cserék

– Jól kezdtük a mérkőzést, az első harminc percben közel úgy játszottunk, ahogy szerettünk volna, sikerült is két gólt szereznünk – értékelt Kocsis János, a Kisvárda II. edzője. – Sajnos megint jött egy hiba, amivel „összehoztunk” az ellenfélnek egy gólt, ez elbizonytalanította a társaságot. A második félidőben ezúttal nagyon jól szálltak be a cserék, góllal, gólpasszokkal segítettek, stabillá tették a csapatot, így az első játékrész végi bizonytalanság eltűnt. Ennek eredményeként még két gólt szereztünk, és emellett is volt számos helyzetünk. Magabiztosan és meg­győző játékkal nyertük meg a meccset.

Tíz perc leforgása alatt eldőlt

A Sényő-Carnifex FC ellenkező utat jár be, hiszen a hatmeccses veretlenségi sorozatra két vereség érkezett múlt héten. Utóbbi a fájóbb: a Putnok 5–0-s sikerrel vitte haza a három pontot.

– Úgy látszik, ez a tavasz a rekordok szezonja – fogalmazott Fiumei Viktor, a Sényő edzője. – Egy hete még a zsinórban szerzett legtöbb győzelmünket ünnepeltük, most negatív rekordot állítottunk fel, hiszen hazai pályán még senkitől nem kaptunk ki ennyivel. Mindkettőt ugyanaz a szerethető csapat érte el, ezek is mi vagyunk, a Sényő-Carnifex, mindenestől. A Putnok minden téren felülmúlt minket, sajnos tíz perc leforgása alatt elrendeztük magunkat az első félidőben. A másodikban szerettünk volna kozmetikázni, de ez sem jött össze. Ennek a csapatnak van már olyan nívója, hogy ezt ne engedhesse meg senkivel szemben sem hazai pályán. A héten megpróbáljuk túltenni magunkat ezen és a következő három mérkőzésbe úgy beleállni, hogy továbbra is a kitűzött céljainkon belül maradjunk.