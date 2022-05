Nyírerdő csoport

Tippel: Tóth Tibor, a Szabolcsveresmart edzője.

Tuzsér (7.)–Kék (10.): – A hazaiakat fiatalabbnak és lendületesebbnek tartom, ezért az ő győzelmüket várom.

Nyírkarász (6.)–Záhony (2.): – A Záhonynak az elmúlt forduló nem sikerült jól, de le a kalappal az előtt, amit eddig elértek ezek a rutinos focisták. Mivel a volt csapatomhoz látogatnak, döntetlent tippelek.

Vaja (3.)–Jéke (14.): – A Vaja a jó hírnevéhez és keretéhez képest az utóbbi időben több pontot hullajtott, ezért biztos mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy ezt most hazai pályán kijavítsa.

Tiszakanyár (11.)–Fényeslitke (13.): – Két, egyforma képességű csapat csatájában a hazai pálya előnye dönthet.

Pátroha (5.)–Újdombrád (4.): – Igazi, élcsapatokhoz méltó mérkőzésre számítok. A Pátroha akkor tarthatja otthon a három pontot, ha Csirkét kiveszi a játékból.

Gergelyiugornya (1.)–Ladányi TC (12.): – Az Ugornyának az elmúlt héten a saját kezébe került a sorsa. Amúgy is az osztály legjobb csapatának tartom, ezért szerintem nem fog hibázni.

Szabolcsveresmart (8.)–Ajak (9.): – Nehezen indult a szezonunk, ami a sorsolásból is adódott, valamint abból, hogy sokan érkeztünk télen. Az elmúlt öt meccs viszont olyan jól sikerült, hogy ezt a szériát már szeretnénk megtartani a szezon hátralévő részében.

Pannónia Zrt. csoport

Tippel: Volodimir Ovszijenko, a Kállósemjén játékos-edzője.

Tiszavasvári (4.)–Nagykálló (10.): – A Tiszavasvári otthon masszív csapat, megszerzi a három pontot.

Kótaj (2.)–Ófehértó (11.): – Gólgazdag mérkőzésen hazai győzelem születik.

Baktalórántháza (5.)–Geszteréd (13.): – Baktáról nehéz a pontokat elvinni. Egyes.

Nyírlugos (12.)–Kálmánháza (7.): – Ha a lugosi csatárok megtalálják a góllövő cipőjüket, akkor hazai lehet.

Apagy (3.)–Biri (6.): – Két támadószellemmű csapat, mindkét oldalon jó támadókkal és jó kapusokkal, de apagyi győzelmet tippelek.

Rakamaz (8.)–Tiszalök (9.): – A Rakamaz megverte a Kótajt, ami nagy lökést adhat, de ha a löki támadókat nem tudják tartani, akkor a vendégek győznek.

Kállósemjén (1.)–Nyíribrony (14.): – Tudjuk, hogy Ibronynak szüksége van minden pontra, ezért mindent megtesz a mérkőzésen, viszont az utolsó hazai mérkőzésünkön szeretnénk kiszolgálni a szurkolóinkat, hogy örömfocit lássanak, utána pedig „mulatás”.

Gémtech csoport

Tippel: Disznós Gusztáv, a Kocsord edzője.

Csengersima (1.)–Nyírcsaholy (4.): – Adott a feladat a Csengersimának: masszív, jó erőkből álló Nyírcsaholyt kell két vállra fektetnie, ami nem ígérkezik könnyűnek, ugyanis tavasszal kevés csapatnak sikerült ez. Viszont aki bajnok akar lenni...

Vámosoroszi (3.)–Nyírvasvári (5.): – Nagyon sűrű a programja a vasvári csapatnak, aminek gondolom, játékosok, vezetők egyaránt örülnek, de Orosziban – ha szoros meccsen is –, Riskó Tibiék nyernek.

Tisztaberek (7.)–Nyírbéltek (2.): – Jó formába lendült a Tisztaberek, ahol egyébként is nehéz nyernie minden csapatnak. Nehéz kilencven perc vár a béltekiekre, de nagy célokért küzdenek, ezért az ilyen meccseken nyerniük kellene.

Szatmárcseke (10.)–Nábrád (14.): – A Szatmárcseke otthon szorgosan gyűjtögeti pontjait, megítélésem szerint ehhez a hétvégén is hozzátesz három egységet a lelkes nábrádi csapat ellen.

Nagydobos (6.)–Sonkád (9.): – A két támadófocit előtérbe helyező csapat csatáján izgalmas, sokgólos, döntetlen körüli eredményt várok.

Encsencs (8.)–Ópályi (13.): – Ha ez a meccs három-négy fordulóval ezelőtt lett volna, akkor hazai lenne a tippem. Így is esélyesebbnek gondolom Gabiékat, de a motivációs tényező és a bizonyos utolsó szalmaszál az Ópályi mellett szól.

Kocsord (10.)–Milota (12.): – Hazai pályán győzelemmel szeretnénk búcsúzni közönségünktől Elek Laci barátomék ellen.