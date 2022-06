Egy 18 méteres felfújható akadálypályával és több új élményelemmel várják az idei Decathlon Élménypróbázókat.



– Nagyon sokan már hatodik alkalommal teljesítik idén a közel 5 km-es távot, amelyen 23 élményakadályt helyeztünk el – kezdte lapunk tájékoztatását Pokrovenszki Gergely főszervező. – Június 19-én az egyéni indulók mellett csapatok indulását is várjuk.



– Az élménydús feladatok családok számára is könnyen teljesíthetők lesznek, de persze olyan élményakadályokkal is készülünk, amelyek „megdolgoztatják” majd az izmokat.



Értékes nyeremények



Mindemellett a családi kikapcsolódásra is gondoltak a szervezők, hiszen a fellépő csapatok mellett arcfestés, lufihajtogatás és Pancsi bohóc is várja a legkisebbeket. A tíz éven aluliak számára egy játékos labirintussal készülnek a rendezők a Denevér Barlangkutató és Szabadidős Egyesület jóvoltából. A befutócsomagban az ásványvíz mellett saláta- és bowling/biliárd utalványt is találhatnak a résztvevők. A tombolasorsoláson pedig wellnesshétvégéket is lehet majd nyerni. Idén is keresik és díjazzák a legnagyobb létszámú, a legkreatívabb, a legbulisabb csapatot és Nyíregyháza legnagyobb létszámú iskolai csapatát is. A nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház csapata és a Nyíregyháza Spartacus női labdarúgói már beneveztek a népszerű közösségépítő eseményre.

A szervezők június 10-éig várják a jelentkezéseket.