A Sunshine-NyíKSE hazai pályán koronázhatja meg a kiváló szezonját! Brance Savicék megnyerték az NB II. Keleti csoportját, majd magabiztosan tudták le a keresztjátékot, ezzel bejutottak a legjobb négy közé. Péntektől vasárnapig a nyíregyháziak rendezik meg a bajnokság négyes döntőjét, amin az NB I./B Zöld-csoportba jutás a tét.

A döntőre a házigazda mellett a Keleti második Békéscsaba, a Nyugati csoport bajnoka, a PTE-PEAC, valamint a Közép A csoportot megnyerő Budafok kvalifikálta magát.

Bízik a szurkolókban

– Az egyesület életében ez nagy mérföldkő és büszkék vagyunk rá, hogy itt rendezhetjük meg a négyes döntőt, amin az ország négy legjobb NB II.-es csapata vesz részt – mondta el Kovács Tibor vezetőedző.

– A négy gárdából három tavaly is ott volt a döntőben: a Dunaharaszti feljutott, mellette a Budafok, a Pécs és mi alkottuk a mezőnyt. Új csapatként a Békéscsaba került be, ami nem meglepő, mert a szezon elején is olyan hírek érkeztek, hogy komoly célja van az egyesületnek. A tavalyi négyes döntőben aránylag simán kikaptunk a Budafoktól, amely az előzetes információk alapján most is nagyon erős. Egyben tartották a keretet, plusz egy-két minőségi igazolással még jobbak lettek. Már most kész csapatuk van az NB I./B-re, de mi azon leszünk, hogy megnehezítsük a dolgukat. Ők a legnagyobb favoritok, a másik három csapat között a pillanatnyi forma döntheti el a helyezéseket. Hozzáteszem, nekünk hazai pályát jelent a terem, a gyűrű, a palánk és remélhetőleg a sok néző, akik buzdítják majd az együttesünket.

A Bánki Donát középiskolában rendezendő finálén a résztvevők körmérkőzéses rendszerben játszanak egymással.

– Le akarjuk venni a játékosok válláról a terhet. Sokadszor hangsúlyozom, nekünk egyfajta küldetésünk, hogy itt a megyében olyan kosarasok is játszhassanak, akik még, vagy már nem ütik meg a legmagasabb osztály szintjét. Bizonyították, hogy szép eredményre képesek, már az nagy dicsőség, hogy ide eljutottunk.

– Viszont evés közben jön meg az étvágy! Alapszinten dobogót szeretnénk, de jó lenne az első, második hely valamelyikét megszerezni. Ez akár reális is lehet, de nem mi vagyunk a favoritok – tette hozzá a tréner.

A vezetőedző elmondta, a szezon vége felé minden csapatban vannak kisebb-nagyobb sérülések, így a NyíKSE-ben is, ám reményei szerint péntektől teljes létszámmal a fedélzeten vehetik fel a versenyt a riválisokkal.

Kosárlabda

A négyes döntő programja

2022. június 17. (péntek)

18: Békéscsabai KK–PTE-PEAC

20:30: Sunshine-NyíKSE–Budafok

2022. június 18. (szombat)

17:30 Budafok–Békéscsabai KK

20: Sunshine-NyíKSE–PTE-PEAC

2022. június 19. (vasárnap)

15:30: Békéscsabai KK–Sunshine-NyíKSE

18: PTE-PEAC–Budafok