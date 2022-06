Szamoskér neve lassan összeforr Buzánszky Jenő nevével. A településen 2015 óta rendezik meg azt a kispályás labdarúgótornát, amellyel az aranycsapat, a magyar futball egyik legnagyobb egyéniségéről emlékeznek meg évről évre méltó módon. A múlt hétvégén immár nyolcadik alkalommal rendezték meg a tornát a település lelátós műfüves pályáján. A háromnapos tornán a részt vevő csapatok Buzánszky Jenő emléke előtt tisztelegtek, aki több alkalommal is vendégeskedett a faluban.

A kicsiket ugrálóvár várta

– A hagyományokat folytatva nem volt kérdés, hogy az idén is megrendezzük a tornát. Nagy örömünkre hazai csapatok mellett külhoni magyar alakulatok is részt vettek a mi kis fociünnepünkön, érkeztek hozzánk testvértelepülésünkről, Homoródoklándról, de volt csapat Nagykárolyról és Kolozsvárról is – mondta el lapunk érdeklődésére Soós Endre, Szamoskér polgármestere. Ami a lebonyolítást illeti, a húsz csapatot öt csoportba osztották a szervezők, ahonnan csoportonként az első kettő jutott tovább, valamint a két legjobb harmadik. A végső sorrendet pedig a három állva maradt csapat döntötte el egymás között körmérkőzéses formában.

A játékosok mellett gondoltak a kilátogató nézőkre is, az érdeklődők lángossal, kürtős kaláccsal csillapíthatták éhségüket, a legkisebbeket ugrálóvár várta. A település pedig mindenkit vendégül látott egy adag töltött káposztával mindhárom napon.

A színvonalas tornát az eredményhirdetés zárta, amelyen részt vett Buzánszky Jenő fia. A folytatással kapcsolatban nem sok kétséget hagyott Szamoskér polgármestere, aki így búcsúzott el a résztvevőktől: jövőre veletek ugyanitt.

Labdarúgás

A VIII. Buzánszky Jenő Kispályás Labdarúgó Emléktorna végeredménye:

1. Fáraó Bútor Eger, 2. Bend Coop Kolozsvár, 3. Nyírtéti Farkasok.

Gólkirály: Marics Gábor (Fáraó Bútor Eger).

Legjobb kapus: Tatár Mihály (Bend Coop Kolozsvár)

Legjobb játékos: Hegedűs Tibor (Nyírtéti Farkasok).