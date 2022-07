A Nyír-Wetland megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokságot megnyerő Nyíregyháza Spartacus II. új szakmai stábbal vág neki a következő idénynek. A csapatot idáig irányító Huszák Géza szakmai igazgató lett, a helyét vezetőedzőként Tudja Dávid veszi át.

– Először is szeretném megköszönni a vezetőségnek, hogy rám esett a választás, óriási megtiszteltetésnek érzem, hogy a jövőben én irányíthatom majd a tartalék csapatot – idézi a klub honlapja Tudja Dávidot. – Ez lesz a negyedik év, hogy a csapat mellett leszek, annyi különbséggel, hogy eddig mint játékos, most pedig mint edző szeretném segíteni a fiatalok fejlődését. Az előző szezont – attól függetlenül, hogy nem sikerült osztályt – lépnünk sikeresnek értékeljük. A játékosok fejlődtek, többen is az NB II.-ben kezdték meg a felkészülést.

Tudja Dávid munkáját asszisztensedzőként Szilágyi Krisztián segíti, erőnléti edzőként Darabos Balázs, masszőrként Koskovits György dolgozik a csapat mellett.