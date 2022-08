A Kisvárda Master Good SE élvonalbeli csapata újabb hét felkészülésen van túl, amelyet ismét egy tornával zárt, Karnik Szabináék Zilahon vettek részt egy tornán, ahol két nap alatt három román elsőosztályú alakulattal mérkőztek meg. A mögöttük hagyott időszakról és a torna tapasztalatairól kérdeztük a csapat vezetőedzőjét, Bakó Botondot.

– Múlt héten folytattuk felkészülésünket, dolgoztunk tovább, feladataikat a terv szerint elvégeztük. A hetet pedig egy színvonalas tornával zártuk Zilahon. Terveinket azonban felborította, hogy a torna nem csütörtökön kezdődött, ahol az eredeti program szerint naponta egy mérkőzést játszottunk volna, hanem egy napot csúszott, így pénteken két meccsen léptünk pályára – kezdte Bakó Botond. – Ez nem volt egyszerű feladat, hiszen az első mérkőzés után a lányok szinte alig nyelték le az ebéd utolsó falatját, már mentünk is vissza a csarnokba és melegítettünk a következőre. A játékosok mellett ez a stábnak is nehezebb feladatot adott, gyúróink rengeteget dolgoztak, hogy a csapat gyorsabban regenerálódjon.

A mieink péntek délelőtt legyőzték a Buzaut, délután vereséget szenvedtek a Craiovától, míg másnap a házigazda Zalau is felülmúlta a rétközieket.

– Az első találkozón nagyot ment a csapat, egy erős ellenfél ellen sikerült nyernünk. Az első félidőt abszolút domináltuk, a mi akaratunk érvényesült, a második félidőben volt egy kis hullámvölgyünk, de sikerült megoldanunk.

– Délután az első meccs fáradtsága és a rövid pihenő meglátszott rajtunk, tompák és lassúak voltunk. Ez várható is volt, de küzdöttünk, harcoltunk, próbáltunk ragadni az ellenfélre, illetve fordítani. Félidőben úgy tűnt sikerül is, hiszen egy-két gólra visszahoztuk a mérkőzést. Fordulás után azonban kijött a rövid pihenő hatása – fogalmazott Bakó Botond. – Forgattuk, teszteltük a csapatot, azok a játékosok is lehetőséghez jutottak, akik sérülésből jöttek vissza, illetve kevesebbet játszottak. Formába kell hozni Veronika Habánkovát és Simona Szarkovát is, a kapuban pedig a délelőtt végig védő Krisztina Graovác helyett Mátéfi Dalma és Leskóczi Boglárka váltotta egymást. Szombaton a hazaiak ellen zártuk a tornát, kikaptunk ugyan, de nem játszottunk rosszul. Megküzdöttünk nemcsak ellenfelünkkel, hanem az összes külső körülménnyel is. Utóbbit próbáltuk kizárni, de azért felemésztett bennünket az, hogy nemcsak a pályán lévő hét játékos volt az ellenfelünk. Hasznos volt azonban, mert meg kell tanulni ilyen körülmények között is fókuszálni, koncentrálni és lehozni a végjátékot. Látszik a fejlődés, játékunk minősége mind támadásban, mind védekezésben javult az elmúlt héthez képest – zárta Bakó Botond.

A Kisvárda a héten folytatja a munkát, amelyben már az élesítés és a frissítés is nagyobb szerepet kap, a hetet pedig két edzőmérkőzéssel zárja, csütörtökön a szlovák Iuventa Michalovce, míg szombaton a román Zalau lesz az ellenfelük.