A Nyíregyháza és a Nyírbátor számára hatványozottan fontos volt a csütörtök esti összecsapás. Mindkét gárda vereségek után igyekezett megszerezni második győzelmét, ráadásul a találkozónak külön pikantériát adott, hogy megyei rivális ellen volt esély a javításra.

Ennek megfelelően kezdtek az együttesek, húsz másodperc elteltével bármelyik fél vezethetett volna. A mérkőzés végig lüktető volt, jó iramú és záporoztak a helyzetek mindkét oldalon. A hazaiak leheletnyivel jobban kezdtek, Kovács Róbert kapufát is lőtt, az első gól mégis a vendégek nevéhez fűződik: a kapu előtt üresen maradtak a nyírbátoriak, Hadházi Sándor kihagyhatatlan helyzetbe hozta Siska Gergőt, aki nem is hibázott két méterről. A Bátor gyorsan növelhette volna az előnyét, ám Siska és Szőcs gyönyörű összjátéka után utóbbi a lécre lőtt.

Némiképp a semmiből érkezett a Nyíregyháza egyenlítő találata, Kovács Róbert lapos lövése tizenöt méterről akadt be a bal alsóba (1–1). A gól feldobta a hazaiakat, míg a vendégeket picit megzavarta. Varga Dániel és Gyügyei Zoltán is közel járt a gólhoz, a másik oldalon Petró Martin védett többször is. Ismét az A’Stúdió örülhetett a 18. percben, amikor Lakatos László közelről fejezett be egy szép akciót. Ami ezután jött, azt alig hitték a jelenlévők! Krajnyák Zsolt fantasztikus gólt ollózott, a találat a szezon egyik, ha nem a legszebb találata lesz.

A szünetig újabb gólt szerezhetett volna a Nyíregyháza, de 3–1-gyes állással mehettek szünetre a csapatok. Az eredmény nem sokáig maradt így, a fordulás után a magasabb tempóra kapcsolt Nyírbátor egy védelmi hibát kihasználva szépített. Folyamatosan érkeztek a bátori lövések, ám olykor a szerencse segítette a nyíregyháziakat, máskor kapusuk mutatott be bravúrokat. Az egyenlítés helyett újabb Lakatos-gól nyugtatta meg a kedélyeket. Hat és fél perccel a vége előtt lehozták kapusukat a vendégek, de pontatlanul támadtak, így a Nyíregyháza gyorsan büntetett Varga révén egy üres kapus találattal (5–2).

Ez a gól lezárta a lényegi kérdéseket, az A’Stúdió először nyert NB I.-es meccset hazai pályán, míg a Nyírbátor zsinórban ötödször szenvedett vereséget a bajnokságban.

Futsal: NB I., 6. forduló

A’Stúdió Futsal Nyíregyháza–Nyírbátori SC 5–2 (3–1)

Continental Aréna, 600 néző, v.: Forgács, Szabó (Varga).

Nyíregyháza: Petró – Kovács R., Lakatos P., Kovács E., Lakatos L. Csere: Szabolcsi, Hegyes, Ladányi, Varga, Krajnyák, Kovács G., Gyügyei, Pataki, Bagdi. Vezetőedző: Lovas Norbert.

Nyírbátor: Opre – Szőcs, Szentes Bíró, Siska, Csoma. Csere: Tóth, Nagy, Faragó, Szabó, Kerekes, Kiss, Makai, Lakatos L., Hadházi. Vezetőedző: Baksa Csaba.

Gól: Kovács R. (14.), Lakatos L. (18., 27.), Krajnyák (18.), Varga (35.), illetve Siska (6.), Kerekes (24.).

Kiállítva: Siska (40.).