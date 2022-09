Pénteken a férfi kosárlabda első osztályban is megkezdődött az új idény: a Hübner Nyíregyháza BS az előző idényben Magyar Kupa-bronzérmes és bajnoki negyedik Kecskemét otthonában lépett pályára.

Az első két percben összesen három ziccert dobtak a hazaiak magasemberei, a másik oldalon pedig Darius Perry fantasztikus passzából Harrison Henderson zsákolt. A kezdeti könnyű pontok ellenére mégsem potyogtak a kosarak. Több rossz vendégtámadás után Perry hármasával jöttünk közelebb, majd Jaycee Hillsman közelijével egalizáltunk (9–9). Sajnos ismét eladott labdák következtek, a KTE ezt kihasználva ellépett nyolc ponttal. Hillsman hármasa hosszú nyíregyházi kosárcsendet zárt le, így az első negyedben látótávolságon belül tartották magunkat a Cápák.

A második játékrészben aztán előbb Wittmann Krisztián szerezte meg első kosarát távolról, majd Jaka Klobucar is bevágott egy triplát, aztán betörésből ziccerezett (25–12). Hiába vitt végig Marek Dolezaj egy 2+1-gyes akciót és dobott hármast Henderson, a hazaiak is nagyon elkapták a fonalat, szépen támadva továbbnövelték előnyüket. Mínusz tizenötnél időt kért Pethő Ákos, ami után Perry dobott gyönyörű kosarat, de összességében továbbra sem indult be a Blue Sharks játéka: a kinti dobások nem estek be és a védekezés sem volt az igazi (45–25).

A második félidő elején Perry kezébe vette az irányítást. Ha az irányító megindult, csak faulttal lehetett őt megállítani, két ziccerrel és egy hármassal megválaszolatlanul dobott hét pontot, kecskeméti kosár után pedig újabb kettest tett a közösbe és kiosztott egy gólpasszt is. A hazai időkérés sem törte meg a vendégek lendületét, Perry labdaszerzés után Hendersont indította, aki zsákolt (49–38). Mielőtt a nyíregyháziaknak vérmesek reményei lehettek volna, Rasztko Dramicsanin zsinórban három triplát bevágott, így megint szétnyílt az olló (60–42). Perry és Henderson igyekezett hátán vinni csapatát, de a Kecskemét gördülékenyen támadott és tartotta a különbséget.

A negyedik negyedben már nem tudott újítani a Blue Sharks, itt már csak a végeredmény volt a kérdés. A KTE megérdemelten nyert.

Kosárlabda: férfi NB I/A, 1. forduló

Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–Hübner Nyíregyháza BS 79–55 (17–12, 28–13, 21–23, 13–7)

Kecskemét, Messzi István Sportcsarnok, v.: Cziffra, Györfy, Jakab.

Kecskemét: Townes 7/3, Wittmann 6/6, Ivkovic 2, Dramicsanin 13/9, Karahodzsics 18. Csere: Klobucar 15/3, Kiss D. 2, Boriszov 14/6, Kucsera, Tóth Barna 2, Tóth Balázs, Botka. Vezetőedző: Forray Gábor.

Nyíregyháza: Perry 24/6, Kiss B. 2, Hillsman 5/3, Dolezaj 3, Henderson 12/3. Csere: Mokánszki, Williams 4, Bazsó 2, Kass, Fazekas 3/3, Szobi, Tóth G. Vezetőedző: Pethő Ákos.

A mérkőzés alakulása. 3. perc: 6–4, 6. p.: 9–9, 9. p.: 17–9, 12. p.: 25–12, 13. p.: 30–20, 15. p.: 35–20, 21. p.: 47–25, 22. p.: 47–32, 25. p.: 49–38, 27. p.: 60–42, 30. p.: 66–48., 33. p.: 70–50, 38. p.: 75–52.