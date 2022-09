A hétvégén is szünet volt az élvonalbeli focibajnokságban, ám a Kisvárda Master Good négy játékosa is pályára lépett Ezúttal nem a kisvárdai színekben, hanem válogatottjukban. Az NB I-ben öt gólos montenegrói Driton Camaj hétfőn a 32. percben állt be a finnek ellen a Nemzetek-ligája B-csoportjában. A szakadó esőben játszott meccset a vendég finnek 2-0-ra nyerték amivel a csoportban a második helyen zártak. A csoportgyőztes bosnyákon feljutottak az A-ligába, a románok pedig kiesetek a C-be. Driton pénteken a 81. percben állt be a bosnyákok ellen 1-0-ra elveszített meccsen

A szintén felnőtt válogatott Janisz Karabeljov a C-ligában a bolgár nemzeti színekben lépett pályára hétfőn Észak-Macedóniába. Janisz az első félidőben játszott, csapata végül 1-0-ra nyert és ezzel a csoport második helyén zárt. A feljutó a grúz válogatott, a kieső pedig Giblaltár. Janisz pénteken a 71. percben állt be a Giblaltár ellen 5-1-re nyert találkozón.

Két csáktornyai barátságos találkozón játszott hétfőn Mario Ilievszki az északmacedón U 21-es csapatban amely Szaúd Arábia U 20-as csapatát fogadta. A vendégek jutottak vezetéshez a a végeredményt jelentő 1-1-et Marió 60. percben szerzett gólja jelentette. Ettől nagyobb durranás, hogy pénteken kétszer is, az 51. és 61. percben a kapuba talált a az albánok U 20-as gárdája ellen.

A román U 21-es válogatott két meccset játszott. A spanyoloktól 4-1re kikapott, a második mérkőzésen a hollandok ellen Hindrich Ottó védte a románok kapuját, mégpedig gól nélkül, hiszen 0-0 lett a végeredmény.

A válogatottak visszatértek és térnek Kisvárdára, várhatóan csütörtökön már mindannyian a várkerti pályán edzenek és készülnek a szombati, Újpest elleni idegenbeli bajnokira.