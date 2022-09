A múlt hétvégi kupakör után ismét bajnoki pontokért fociztak az NB III.-as csapatok. A vasárnapi kilencedik fordulóban három találkozó délelőtt kezdődött. Az egyik érintett volt a Kisvárda kettő, a mieink a Vasas hasonló csapatánál vizitáltak. Az első negyedóra végén Nikita Honcsar révén vezetéshez jutottak a kisvárdaiak. Az első félidő hajrájában egy kapufáról kipattanó labdát közelről értékesítettek az angyalföldiek.

A szünet után is bőven akadt helyzet főként a hazai kapu előtt. A hajrában egy szabályosnak tűnő kisvárdai gólt nem adott meg a játékvezető, majd ugyanígy tett tizenegyesnél, amikor Pavlo Bjelanovot rántották le a hazai tizenhatoson belül. A joggal reklamáló Kocsis János piros lapot kapott.

A szünet után helyzetek alapján nyernie kellett volna a várdaiak, ám nem sikerült újabb megadott gólt szerezni. Szerencsére a hazaiaknak sem sikerült a kapuba találni, így maradt a döntetlen.



Labdarúgás: NB III., Keleti csoport, 9. forduló

Vasas II-Kisvárda Master Good II 1-1 (1-1)

Illovszky Rudolf Stadion edzőpálya, 150 néző. V.: Dobai

Vasas II: Bánfalvi – Puskás, Farkas, Kleisz, Szilágyi (Rab, Őri), Sztojka, Hosszú, Kapornai, Huszár, Pócs (Szendeff), Szalai. Edző: Harmati Tamás

Kisvárda Master Good II.: Perehanec – Rubus, Králik, Széles, Sikorszki – Avetiszjan, Czérna – Simon (Hricu, 62.), Nagy, Honcsar (Bjelalov, 78.) – Heles. Edző: Kocsis János

Gól: Szalai (42.), illetve Honcsar (15.)

Kocsis János: – Visszafogottabb első félidőt produkáltunk, bár akkor is inkább nekünk voltak helyzeteink, a vezetés után is megvolt a lehetőségünk arra, hogy megszerezzük a második gólunkat. A második játékrészben magasan a hazai csapat fölé nőttünk, ziccereink voltak, kapufát lőttünk, kettőt is. Szabályos gólunkat érthetetlen módon nem adta meg a játékvezető, majd egy jogos tizenegyesnél szintén a kárunkra tévedett. Sajnos megint az maradt, hogy levonjuk a tanulságot, és nem külső dolgokban, hanem magunkban keressük a hibát. A helyzeteket értékesíteni kell, a második gól megszerzésével el kell dönteni a meccset, minden más esetben elmarad a győzelem.