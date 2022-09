Igazi hősök voltak azok a kosárlabdázók, akik szombaton ott voltak a Hősök terén, a Streetball Chelleng országos döntőjén. A remek rendezvényen nagy sikere volt a sportágtörténeti kiállításnak, amely elsősorban a honi kosárlabda szövetség 80 éves jubileuma alkalmából a magyar kosárlabda nemzetközi sikereit mutatta be, egy része pedig a streetball három évtizedére tekintett vissza. A szövetség beszámolója szerint a rendezvény versenyein összesen közel 200 csapat vett részt. Az ügyességi versenyek látványosak, izgalmasak és színvonalasak voltak.

A szervezők gondoltak a korábbi nemzetközi streetball-sikerek részeseire, a zsákolóverseny győztesének a díját a korábbi streetball zsákoló világbajnok Katona Ádám adta át. A rendezvény külföldi sztárvendége, a korábbi NBA-bajnok holland center, Francisco Elson is hamar "feltalálta magát. Olyannyira, hogy azok után, hogy a Speciális Olimpikonok közé beállt játszani, még a kerekesszékes kosárlabdát is kipróbálta, a szervezőknek sikerült egy a 213 centis ex-kosaras számára is megfelelő méretű székes szerezni.

És ami számunkra fontos, három nyíregyházi együttes is ott volt kategóriája döntőjében. A Sportcentrum utánpótlásának tagjai közül az első helyen végeztek a 2008-2009-esek ( Éles Mátyás, Kis Keve Csanád, Szabó Ákos).

A győztes nyíregyháziak

Fotós: HAJDU KRISZTINA

Második helyen zártak az apáczais tanulókból álló U 11-esek (Teschmayer Ákos, Sallai Dániel, Sallai Márton, Jasku Balázs).

Az Apáczai fiataljai



Szintén másodikok lettek a Sportcentrum 2006-2007-es csapatának tagjai (Takács Bence, Paulik Milán, Verebélyi Áron, Kristóf Péter)

Az ezüstérmes sportcentrumosok