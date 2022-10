Az október utolsó vasárnapján kezdődő téli időszámításra való átállás miatt – egy kivételével – egy órával korábban kezdődnek a Nyír-Wetland megyei I. osztályú bajnokság tizenkettedik fordulójának mérkőzései. A sorozatban három győzelmet számláló, listavezető Kemecse szeretné a Mándok ellenében négyre növelni zsinórban aratott győzelmei számát, pláne úgy, hogy Dolhai Máté csapata szeptember 10-e óta nyeretlen.

Kiváló formát mutat a Nyírbátor is, ám legutóbbi mérkőzését aktuális ellenfele, a Mátészalka is megnyerte, így parázs kis összecsapásra lehet kilátás a bátori Sport utcában. Eléggé hullámzó teljesítményt nyújt az elmúlt időszakban a Nyíregyháza II. csapata, amely egyértelműen győzelmi tervekkel utazik Tarpára, ahol persze Ivan Romancsukék célja az, hogy otthon tartsanak legalább egy pontot. Érdemes lesz figyelni Nagyecsedre, a házigazda ugyanis a tabella kilencedik pozíciójából várja a folytatást, ráadásul hat meccs óta nem szenvedett vereséget, míg ellenfelük, a Csenger éppen egy 7–0-s fiaskó után szeretne javítani – ez az összecsapás lesz a forduló egyetlen olyan mérkőzése, amely 14 órakor kezdődik.

A vasárnap pályára lépők közül elsőként az önbizalomtól duzzadó újfehértóiakat illik kiemelni, akik a Balkányhoz (Szakolyra) látogatnak, természetesen abban a reményben, hogy egy esetleges újabb győzelem esetén tartani tudják a lépést a kemecseiekkel.

A Kállósemjén is szeretne megragadni az élcsoportban, ehhez ezúttal a két legutóbbi vereségéből lábadozó Ibrányon keresztül vezethet az út. Ugyanezzel a céllal lép pályára odahaza a Nyírbéltek, Körmös Miklós „fiai” a Vásárosnamény ellenében próbálják majd érvényesíteni a papírformát. A forduló egyik legkiegyenlítettebbnek tűnő meccsén a Nagyhalász és a Nyírmeggyes találkozik, előbbi gárda eleddig mindössze egyetlen győzelemmel bír, míg utóbbi hét vereség mellett csupán három döntetlent tud felmutatni.

Labdarúgás: Nyír-Wetland megyei I. osztály, 12. forduló, edzői várakozások (kezdés: 13, ifi: 11)

Szombat

Kemecse (1.)–Mándok (11.)

Resán Attila, a Kemecse edzője: – Ugyanúgy készülünk, mint eddig. Már nem igazán szeretnénk elengedni az első helyet, éppen ezért koncentráltan fogjuk lejátszani ezt a mérkőzést is.

Dolhai Máté, a Mándok edzője: – Az első helyezett ellen játszani mindig nagy kihívás. Nem mi vagyunk a mérkőzés esélyesei, de pont ez lehet az előnyünk. Természetesen szeretnénk ponttal vagy pontokkal távozni és ezért mindent meg is fogunk tenni.

Nyírbátor (6.)–Mátészalka (8.)

Erdei Zoltán, a Nyírbátor játékos-edzője: – A megyei első osztály egyik meghatározó csapata érkezik hozzánk. Szeretnénk itthon tartani a három pontot, tovább nyújtva ezzel jó sorozatunkat.

Kiss Tamás, a Mátészalka edzője: – Jó formában lévő Nyírbátorhoz látogatunk, amely hosszú ideje nem kapott ki. A célunk, hogy megtörjük ezt a sorozatot és elhozzuk a három pontot.

Tarpa (7.)–Nyíregyháza II. (3.)

Bubis Iván, a Tarpa edzője: – Két olyan csapat találkozik egymással, melyek kerete tele van tehetséges, de ezzel együtt rutintalan játékosokkal. Nekünk van egy tapasztalt Gál Ricsink, aki végre újból velünk készül, remélem, hogy a Nyíregyházánál nem lesz ilyen spíler, hisz ők is azzal a problémával küzdenek, mint mi, a tapasztalatlansággal. Egy biztos, nyerni akarunk!

Tudja Dávid, a Nyíregyháza II. edzője: – Két olyan fiatal csapat fut össze, melyeknek a formája eddig ingadozó. Szeretnénk ezen változtatni, éppen ezért mindent meg is fogunk azért tenni, hogy a mérkőzés után ne legyen hiányérzetünk.

Nagyecsed (9.)–Csenger (10.)

Kósa József, a Nagyecsed edzője: – Nem téveszthet meg minket a Csenger múlt heti veresége, mert akkor nagyon kellemetlen perceket élhetünk át. Tisztában vagyunk azzal, hogy az ellenfelünk jó csapat, így mindent meg kell tennünk az újabb pontok begyűjtése érdekében. A mérkőzésre kilátogat egy súlyos betegségből felépülő egykori ecsedi játékos, akit felkértünk a kezdőrúgás elvégzésére. Nagy csatákat vívott, és szép eredményeket ért el a csapattal, nagy örömünkre igent mondott a felkérésre. A nevét direkt nem említem, abban bízva, hogy a szép számmal kilátogató szurkolóink már az első labdaérintésből fel fogják őt ismerni.

Barcsay István, a Csenger edzője: – A fiatal csapatunkkal szeretnénk javítani az eddigi mérlegünkön. Reméljük, hogy a sérültjeink felépülnek és harcra készek lesznek a hétvégén, hisz az Ecsed ellen a legjobb tudásunkra lesz szükségünk.

Vasárnap

Balkány (13.)–Újfehértó (2.)

Mirgai László, a Balkány edzője: – Az Újfehértó játékosállománya megérett arra, hogy megszerezze a bajnoki címet. Mi teljesen más célokért küzdünk, hiszen nekünk a bennmaradás a prioritásunk. Ettől függetlenül biztos vagyok abban, hogy szoros és nagyszerű mérkőzést fogunk játszani. Reméljük, hogy most már Fortuna is mellénk áll, hisz az elmúlt összecsapások során pontot, pontokat érdemelt volna a csapatom, de sajnos az utolsó pillanatokban elcsúsztunk. A két egyesület nagyon jó kapcsolatot ápol, ismétlem, jó meccset várok, melyen szeretnénk pontot vagy pontokat szerezni.

Piskóti Zsolt, az Újfehértó edzője: – Szeretnénk ott folytatni, ahol az elmúlt hétvégén abbahagytuk. Tudjuk jól, hogy mélyen védekező, szervezett, kontrákra berendezkedő csapat ellen lépünk pályára. Ennek megfelelően készülünk.

Nagyhalász (15.)–Nyírmeggyes (16.)

Nagy Lajos, a Nagyhalász edzője: – Háromesélyes meccs lesz, de biztos vagyok benne, hogy a srácok mindent megtesznek a győzelemért, ahogyan eddig is. Hosszúnak néz ki ez a bajnoki évad, ezért apósom szlogenjét mantrázzuk: „... több nap, mint kolbász...”

Kovács László, a Nyírmeggyes edzője: – Belekapaszkodunk az utolsó szalmaszálba. Igaz, ezer sebből vérzünk, de remélem, hogy a játékosaim átérzik a mérkőzés súlyát.

Kállósemjén (5.)–Ibrány (14.)

Vologyimir Ovszijenko, a Kállósemjén játékos-edzője: – Nem számítunk könnyű mérkőzésre, de a három pontot otthon akarjuk tartani és ennek érdekében mindent meg is fogunk tenni.

Kató István, az Ibrány edzője: – Az elmúlt héten három mérkőzést tudtunk le, ami nem kevés terhet tett a csapatomra, de most már előre tekintünk. Masszív játékosállománnyal rendelkező klubhoz látogatunk, de mindent megteszünk azért, hogy emelt fővel jöhessünk le a pályáról.

Nyírbéltek (4.)–Vásárosnamény (12.)

Körmös Miklós, a Nyírbéltek edzője: – Olyan ellenféllel találkozunk, amelynek idegenben nagyon megy, de mi is szeretnénk a hazai jó sorozatunkat folytatni.

Unchiás Rémusz, a Vásárosnamény edzője: – Nagyon jó formában lévő csapathoz megyünk, ahol már a táblázat élmezőnyében lévők is befürödtek, úgyhogy komoly feladat vár ránk, hogyha ponttal vagy pontokkal szeretnénk távozni.