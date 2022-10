Labdarúgás: Nyír-Wetland megyei I. osztály, 8. forduló

Nyírbéltek–Újfehértó 2–1 (0–1)

Nyírbéltek, v.: Bíró.

Nyírbéltek: Ritli – Ricsei, Bákai, Boldizsár (Sárga B.), Szabó Á. (Kerekes), Szabó S., Gyarmati, Hóhágyi, Fleisz (Kóka), Sárga Zs., Jónucz. Edző: Körmös Miklós.

Újfehértó: Nagy – Csáki, Varga (Ács), Simonka, Mezei (Torma), Angyal, Hudák, Zámbó, Pallai, Somogyi (Tábori), Szilágyi (Papp). Edző: Piskóti Zsolt.

Gól: Fleisz, Jónucz, illetve Hudák. Ifi: 2–5.

Körmös Miklós: – Nagyon jól szervezett csapat ellen hátrányból tudtunk nyerni, így nagy gratuláció jár a srácoknak! Győzelmünket drága kis feleségemnek, valamint ikonunk, Kevert Krisztián születésnapjára ajánlja a csapat. További sok sikert az Újfehértónak!

Piskóti Zsolt: – Gratulálok a Nyírbélteknek. Megyünk tovább, ezek is mi vagyunk.

Nagyhalász–Balkány 2–2 (1–2)

Nagyhalász, v.: Goneth.

Nagyhalász: Kőrösi – Varga, Tóth L., Tóth G. (Babják), Kató, Borbély, Kölcsi, Korsoveczki, Simon, Rőth, Oláh. Edző: Nagy Lajos.

Balkány: Kanócz – Fodor, Selymes (Ujvári), Tóth E. (Molnár), Haller, Vasas, Tőkés, Németi, Kertész, Kerecsen, Mányi. Edző: Mirgai László.

Gól: Oláh, Korsoveczki, illetve Vasas, Haller Ifi: 2–0.

Nagy Lajos: – Nehéz most bármit is mondani, sok mindent át kell értékelni, személy szerint nekem is.

Mirgai László: – Az első félidőben több góllal is vezethettünk volna, kettő nulla után megint összehoztunk egy buta hibát hátul, fiatal csapatom innentől kezdve bepánikolt. A második játékrészben a hazaiak fölénk nőttek, a végén örülnünk kellett a döntetlennek. Köszönjük a vendéglátását a hazaiaknak!