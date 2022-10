Mint az ismert az MLSZ megyei igazgatósága erre a hétvégére valamennyi felnőtt, és U19-es megyei osztályú bajnoki labdarúgó mérkőzést vasárnapra írta ki, mert október 15-e (szombat) munka- és tanítási nap. Azonban, ha a felek megegyeznek, akkor szombaton is lejátszható a mérkőzés, ezzel a lehetőséggel éltek páran, így a Tarpa-Nyírmeggyes, valamint a Nagyecsed-Mátészalka találkozót ezen a napon rendezik.

Előbbi mérkőzés házigazdája ugyan legutóbbi három mérkőzésén mindössze két pontot szerzett, otthoni mérlege azonban figyelemre méltó. A Nyírmeggyes viszont idegenben mindössze egy pontot szerzett, ezeknek tükrében elmondható, hogy a hazaiak a mérkőzés esélyesei. Szintén ezen a napon rendezik a Nagyecsed-Mátészalka beregi rangadót, amely aktuális helyezéstől és formától eltekintve mindig parázs csatát hoz. A hétvége rangadóját Kállósemjénben rendezik, az újonc hazaiak és a vendég Újfehértó egyaránt 17 pontot gyűjtöttek eddig, viszont Piskóti Zsolt együttese egy mérkőzéssel kevesebbet játszott, ráadásul mindet házon kívül. Utóbbiaknak nagy lendületet adhat a múlt heti örökösföldi bravúrjuk, amelyen legyőzték a Nyíregyháza tartalékcsapatát. Egyre nehezebb helyzetbe kerül a Balkány, a létszámgondokkal küzdő Mirgai-legénység utóbbi négy mérkőzésén csak két pontot szerzett, így egyre lejjebb csúszott a tabellán Ezúttal Nyírbélteken kellene kivágniuk a rezet a középmezőnyben posztoló hazaiak ellen. A Kemecse múlt heti győzelmével továbbra is az élmezőny tagja, Resán Attila fiai vasárnap a lassan magára találó Ibrányt fogadja, amely három döntetlent követően az elmúlt fordulóban megszerezte idénybeli első győzelmét.

Nagyhalászban vizitál a Vásárosnamény, eddig egyik alakulat sem kápráztatta el az érte szorítókat, itt az ideje, hogy villantsanak valamit. Tabella szomszédok találkoznak Nyírbátorban, a hazaiak és a vendég Mándok egyaránt 12 pontot szorgoskodtak össze eddig, közöttük a gólkülönbség rangsorol az utóbbi javára. A regnál bajnok Nyíregyháza II. pedig a Csengerben lép pályára.

Labdarúgás: Nyír-Wetland megyei I. osztály, 10. forduló, edzői várakozások (kezdés: 14, ifi: 12)

Szombat

Tarpa (5.)-Nyírmeggyes (16.)

Bubis Iván, a Tarpa edzője: – Itt az ideje a javításnak. Három pontra vagyunk az első helytől nagyon szoros a mezőny és mi ennél jobbak vagyunk, mint ahogy ahogyan szerepeltünk eddig, ezt a hétvégén be szeretnénk bizonyítani. Mindenáron a három pont megszerzése lesz a célunk.

Kovács László, a Nyírmeggyes edzője: – Nagyon nehéz mérkőzésre számítok, hiszen a Tarpa hazai pályán egy kivételével az összes mérkőzését megnyerte. Egy nagyon fiatal lendületes csapat, de mi sem feltartott kézzel fogunk pályára lépni. Mindent megteszünk a pontszerzés érdekében.

Nagyecsed (10.)-Mátészalka (11.)

Kósa József, a Nagyecsed edzője: – Ez a meccs lesz a hétvége egyik rangadója sok más mérkőzés mellett. Úgy gondolom, hogy egyik csapat játékosait sem kell motiválni ezeken az összecsapásokon. Tudjuk, hogy a Szalka nagyon beerősített a nyáron, hiszen komoly céljaik vannak. Ezer sebből vérző csapatom remélhetőleg mindent el fog követni a minél jobb eredmény elérése érdekében. Nem feltartott kézzel fogunk kiállni erre a derbire. Magam is kíváncsi vagyok, hogy miként tudunk helytállni az országos főtáblán kiválóan teljesítő vendégek ellen.

Kiss Tamás, a Mátészalka edzője: – Előző héten nagyon fontos volt számunkra a Csenger elleni siker, ez azonban már a múlté, mert ezen a hétvégén is komoly megméretés vár ránk, ugyanis rögtön egy szatmári rangadóba csöppenünk bele. Tudjuk, hogy ez mennyire fontos szurkolóinknak, vezetőinknek, ezért nagyon komoly akaratot és hozzáállást várok el minden játékosomtól. Csakis ebben az esetben lehet esélyünk Ecsedről elhozni a három pontot.

Vasárnap

Kállósemjén (3.)-Újfehértó (1.)

Gáll László, a Kállósemjén elnöke: – Hétvégén egy olyan csapatot fogadunk, amley nagyon stabil lábakon áll és biztos háttérrel rendelkezik. Ezért tudjuk, hogy ellenük még a száz százalék is kevés lesz, megpróbálunk ennél is többet nyújtani. Célunk ezúttal is a győzelem megszerzése lesz.

Piskóti Zsolt, az Újfehértó edzője: – A héten is készülünk becsülettel, hiszen egy újabb kemény feladat előtt állunk. Igyekszünk minél több pontot gyűjteni, viszont a múlt heti győzelem után mindenféle teher nélkül léphetünk pályára, ami jól is elsülhet. Biztos vagyok benne, hogy szép számú közönség előtt egy kiélezett, jó meccset fogunk játszani.

Nyírbéltek (7.)-Balkány (13.)

Körmös Miklós, a Nyírbéltek edzője: – Hétvégére remélem rendbe jönnek betegeink és sérültjeink. Remélem színvonalas mérkőzést tudunk játszani a lendületese és fiatal Balkány ellen.

Mirgai László, a Balkány edzője: – A mai gazdasági helyzetben sok csapatnál a túlélés a cél, mind az NB III.-ban, mind a megyei osztályokban. Ez a tél megválasztja, hogy ki tud fennmaradni. Ezért is vagyok elkeseredve, hogy a legutóbbi két mérkőzésünkön olyan játékvezetőkkel találkoztunk, akik téves ítéleteikkel nagyban befolyásolták a végeredményt. Nehéz helyzetben vagyunk, mert négy játékosom is leállt munkahelyi elfoglaltság miatt, mert mindenki félti a megélhetését. Így 13 mezőnyjátékossal kell végig csinálnunk az ősz hátralévő hat mérkőzésé. De küzdünk aztán meglátjuk, hogy mi jön ki belőle.

Kemecse (4.)-Ibrány (14.)

Resán Attila, a Kemecse edzője: – Örülünk, hogy Nagyhalász ellen kinyílt az ibrányi gólzsák, bízom benne, hogy a lefújás pillanatában be is záródott.

Kató István, az Ibrány edzője: – Tóth Norbinak és menyasszonyának ezúton is gratulálunk házasságkötésük alkalmából. Az utóbbi hetek játéka azt mutatja, hogy kezdünk összeállni, bár közel sem tartunk ott, ahol szeretnénk. Ellenfelünk eredményeiből kiindulva nehéz küzdelem előtt állunk. Kemecsén nem könnyű nyerni, de mindenképpen megpróbáljuk. A halászi színekben játszó Simon Daninak mielőbbi gyógyulást és visszatérést kívánok.

Nagyhalász (15.)-Vásárosnamény (12.)

Nagy Lajos, A Nagyhalász edzője: –Érzelmi hullámvasút az, amire pár napja ráültünk. A derbiről még annyit, hogy visszanézve a meccset, még biztosabban állíthatom, hogy egy nullás hazai vezetésnél elmaradt 2 hazai piros és egy vendég tizi. De ez már történelem. Az utóbbi napok történései akár pozitív irányba is lökhetik fiatal csapatomat, egy dologban biztos vagyok: sportemberi magatartásból már most jelesre vizsgáztak, töretlenül hiszek bennük.

Unchiás Rémusz, a Vásárosnamény edzője: – Az ezer sebből vérző Nagyhalászhoz látogatunk. Nehéz mérkőzésre számítunk, mivel mi sem vagyunk topon, hiszen olyan mérkőzéseket veszítünk el otthon, amelyeket hoznunk kéne. Ezeket a kisiklásokat, kudarcokat egyes játékosok hozzáállásának számlájára írnám, éppen ezért akkor tudunk csak sikeresek lenni, ha a csapat érdekében mindenki odateszi magát.

Nyírbátor (9.)-Mándok (8.)

Erdei Zoltán, a Nyírbátor játékos-edzője: – Most már minden pontnak nagy jelentősége van, hiszen a tabella elég sűrű. Nem lehet más célunk, mint egyre feljebb kapaszkodni, ezért hazai pályán a győzelemre törünk.

Dolhai Máté, a Mándok edzője: – Nyírbátor az első két fordulóban botlott, azóta veretlen, ez önmagában is tiszteletet érdemel. Nagyon nehéz meccsre számítok, amelyen csak akkor lehet esélyünk pontot szerezni, ha a teljes mérkőzésen tudunk koncentrálni és alázattal játszani.

Csenger (6.)-Nyíregyháza II. (2.)

Tudja Dávid, a Nyíregyháza II. edzője: – Haza pályán nagyon veszélyes csapathoz látogatunk. Egyénileg és csapatszinten is fel kell javulnunk az elmúlt héthez képest. A fiatalok remélem átérzik ezt és feledtetni tudjuk a hazai kisiklást.

Barcsay István, a Csenger edzője: – A mérkőzés esélyese egyértelműen a vendégcsapat, ettől függetlenül szeretnénk szoros eredményt elérni. Reméljük minden feltétel adott lesz ehhez.