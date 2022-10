Gyönyörű sorozat és zárkózás után újabb gödörbe került a Nyíregyháza Spartacus, amely az NB II. elmúlt két fordulójában Szentlőrincen és Sényőn, a Dorogtól is kikapott. Előbbi azért volt fájó, mert a Szpari vezetett Baranya megyében, utóbbit azért bánhatják a csapatnál, mert a sereghajtó együttes ellen a gólkülönbség javítása sem lett volna ördögtől való elképzelés.

Legalábbis papíron úgy nézett ki, hogy simán nyerhetnek a piros-kékek, de a néhány nappal a mérkőzés előtt edzőt váltott Dorog a második félidőben jobban futballozott, mint vendéglátója, így megérdemelten nyert 1–0-ra, még akkor is, ha a nyíregyháziaknak is voltak helyzetei.

– Az első félidőben volt három-négy lehetőségünk, hogy mi szerezzük meg a vezetést, akkor teljesen más mérkőzés lehetett volna – értékelt Huszák Géza, a Spartacus vezetőedzője. – Küzdelmes meccs volt, tudtuk, hogy a Dorog új edzővel az életéért küzd. Hajtottunk mi is, de a minőség hiányzott, sajnos gyengébben játszottak azok a futballistáink, akik a pluszt hozzá tudják tenni a támadójátékhoz. Meg kell próbálnunk újabb meccseket nyerni és visszakerülni abba a pozícióba, amire hivatott ez a csapat.

A jelenlegi 15. hely valóban nem néz ki jól, ezen szombaton, az immáron sereghajtó Békéscsaba ellen javítani.

Addig is van teendője a csapatnak, hiszen kedden a Magyar Kupában lép pályára: az NB I.-es újonc Vasas érkezik Sényőre. A fővárosi együttes rosszul kezdte az első osztályú bajnokságot, első győzelmét múlt szombaton, a 11. fordulóban szerezte meg a Mol Fehérvár FC ellen. Noha az angyalföldiek az utolsó helyen állnak, keretüket senki nem becsülheti le, hiszen tele van korábbi válogatott futballistákkal.

Ismerősökből is akad bőven, Jova Levente és Hinora Kristóf is volt a nyíregyháziak játékosa, a csapat technikai vezetője pedig Kopjári Nándor, aki korábban a Szparinál töltött be hasonló szerepkört. A Spartacusnál Pekár Lászlónak lesz különleges a mérkőzés, a középpályás ugyanis nyáron létszámfelettivé vált a Vasasnál, onnan igazolt harmadszor Nyíregyházára.

A kereteket nézve egyértelműen a vendégek az esélyesek, már csak azért is, mert Huszák Gézának továbbra sem bővek a változtatási lehetőségei, hiszen a hosszú ideje sérült Adamcsek Máté, Deutsch Bence, Paku Roland, Papucsek Barna és Vass Patrik mellé csatlakozott a nemrég visszatért Myke Bouard Ramos is.

– Minden kicsi siker növeli a csapat hitét, tartását és önbizalmát, így természetesen mindent megteszünk kedden, de a bajnokság a legfontosabb. Sok sérültünk van, elképzelhető, hogy egy-két játékost pihentetni fogunk és olyanoknak is adunk lehetőséget, akik kevesebbet játszottak az utóbbi időben, mert hétvégén már látszott, hogy fáradt a csapat, a meccs előtti napon is láttam, hogy nem vagyunk olyan frissek, mint korábban. Jó lehetőség többeknek, hogy bizonyítson. Nagyon erős ellenféllel találkozunk, a kispadról is be tudnak küldeni válogatott játékosokat, de nem adjuk fel a meccset – tette hozzá a mester.

Labdarúgás: Magyar Kupa, 4. kör (legjobb 32)

Kedd, 13.30, Sényő: Nyíregyháza Spartacus (II. osztály)–Vasas (I. osztály)