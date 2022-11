Hétről hétre beigazolódik, hogy az újoncok elleni mérkőzések különösen fontosak az NB I.-ben ugyancsak első éves Nyíregyházának és a Nyírbátornak. Az első osztályban régebben edződő, rutinos játékosokkal teli ellenfelekkel szemben sajnos nem sok babér terem a mieinknek – így volt ez hétfő este is.

Az Á Stúdió Futsal Nyíregyháza remekül kezdett Debrecenben, az első félidőben kétszer is megbüntette a hazaiak hibáját: előbb Krajnyák Zsolt labdaszerzése után Kovács Róbert fejezett be góllal egy kontrát, majd Lakatos Péter csapott le a labdára és Kovács Gergő asszisztjából Kovács Erik lőtt a kapuba. Sajnos a DEAC már ekkor is megmutatta kvalitását, a szünetre is előnnyel vonulhatott. A vendéglátó aztán a második játékrészben úgy is nagy különbséget dolgozott ki, hogy Petró Martin kitűnően védett. A Nyíregyháza a végére szétesett, így az eredmény nem mutat jól, de 25 percig megnehezítette esélyesebb, két légióst is foglalkoztató riválisa dolgát.

Az Újpest fokozatosan őrölte fel a Nyírbátort és viszonylag korán háromgólos előnybe került. A bátoriaknak így sem kell szégyenkezniük, azt sajnálhatják, hogy egyetlen góljukat túl későn szerezték meg, így nem maradt reális esély a pontszerzésre. Mindenesetre a szépítő találat erőt adhat a folytatásra: a vendégek szépen játszottak ki öt a négyes akciót, amit Szentes Bíró Tamás fejezett be.

A Nyírbátor 11-én, a Nyíregyháza 14-én lép legközelebb pályára. Akkor mindkét csapatunk győzelemre hajthat hazai pályán, hiszen előbbi az ELTE-BEAC-ot, utóbbi a Rubeolát látja vendégül.

Futsal: NB I., 9. forduló

DEAC–Á Stúdió Futsal Nyíregyháza 8–2 (3–2)

Debrecen, v.: Borbás, Kakuk. DEAC: Krajcsi – Nagy, Harmati, Szatmári, Tóth A. Csere: Tóth Be., Vass, Deiby, Thiago, Rácz, Sándor, Harcsa, Szabó, Tóth Ba. Vezetőedző: Elek Gergő. Nyíregyháza: Petró – Krajnyák, Kovács R., Lakatos L., Gyügyei. Csere: Szabolcsi, Hegyes, Gyulai, Ladányi, Varga, Kovács G., Lakatos P., Kovács E., Bagdi. Vezetőedző: Lovas Norbert. Gól: Thiago (9., 11.), Szabó (10., 37.), Deiby (24.), Nagy (26.), Tóth A. (38.), Szatmári (40.), illetve Kovács R. (3.), Kovács E. (13.).

Újpest–Nyírbátori SC 4–1 (2–0)

Budapest, v.: Zimonyi, Tóth-Tolnay. UTE: Kinics – Klacsák, Suscsák, Östör, Lipl. Csere: Tyukász, Balogh, Szabó J., Szeghy, Dunai, Horváth, Zsolnai, Harnisch Vezetőedző: Németh Péter. Nyírbátor: Opre – Faragó, Szentes Bíró, Siska, Csoma. Csere: Tóth, Nagy, Szabó S., Kerekes, Molnár, Rácz, Makai, Hadházi, Orosz. Vezetőedző: Baksa Csaba.

Gól: Klacsák (9.), Harnisch (12.), Suscsák (14., 36.), illetve Szentes Bíró (38).

További eredmények: Rubeola–Berettyóújfalu0–4, Kecskemét–Magyar Futsal Akadémia 6–0, Aramis–Veszprém 1–2.

A bajnokság állása

1. Berettyóújfalu 9 8 - 1 38-16 24

2. Veszprém 9 7 1 1 38-17 22

3. Kecskemét 9 6 2 1 44-22 20

4. Aramis 9 6 1 2 37-21 19

5. DEAC 9 5 2 2 42-16 17

6. Haladás 8 5 1 2 46-22 16

7. Újpest 9 4 1 4 30-29 13

8. Nyíregyháza 9 3 - 6 25-42 9

9. MFA 9 3 - 6 19-45 9

10. Nyírbátor 9 1 - 8 17-46 3

11. ELTE-BEAC 8 - 1 7 11-40 1

12. Rubeola 9 - 1 8 13-44 1