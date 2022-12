A szegedi döntetlen bravúrnak tekinthető, vasárnap viszont nagy valószínűséggel mindenki csak a győzelemmel lenne megelégedve. Nem mintha a Győr olyan gyenge csapat lenne, de az év utolsó meccsén pályaválasztóként csak a három pont lehet a cél.

Lengyel Roland az előző héten csak „beugrott”, most viszont már teljes egészében ő készítette fel a Szparit az ETO elleni ütközetre.

– Ezúttal egész hetünk volt felkészülni és már az előző mérkőzés tapasztalataiból is tudtunk táplálkozni – mondta el a Spartacus ideglenes vezetőedzője. – Én is jobban megismertem a játékosokat, ők is megismerték az én elképzelésemet. Több taktikával foglalkozhattunk, amennyire csak lehetett, felkészültünk az elmúlt másfél héten.

A győriek számára is rendkívül fontos a találkozó, hiszen öt meccse nyeretlen az együttes, ráadásul csak két ponttal előzik meg a Spartacust, adott esetben tehát helycsere is történhet a téli szünet előtt.

– Tímár Krisztián (az ETO vezetőedzője – a szerk.) habitusát és mentalitását ismerem. Kielemeztük a Győrt, amely agresszív játékot játszik, próbál nagy nyomást a helyezni a védelemre, odafigyel a stabilitásra és a labdaszerzésekből gyors kontrákat vezet. Az időjárás és a pályaviszonyok meghatározzák, milyen mérkőzés lesz, inkább harcos, brusztolós, második labdás összecsapásra számítok. Az a csapat fog győzni, amelyik mentálisan jobban együtt van, jobban tud küzdeni akár egymásért is a pályán – tette hozzá a tréner.

Mivel a fordulót tavaszról hozták előre, ősszel már játszott egymással a két csapat, és 1–0-ra a győriek győztek. A két gárda 38. alkalommal találkozik egymással, a vasárnapi a 12. meccs lesz az NB II-ben. A Szpari a másodosztályban mindössze kétszer verte meg az ETO-t, legutóbb 2021-ben, Gresó Mátyás találatával 1–0-ra.

Labdarúgás: NB II.

20. forduló, vasárnap

Nyíregyháza Spartacus–ETO FC Győr, Sényő, 13.

További mérkőzések: Szentlőrinc–Gyirmót, Dorog–Kazincbarcika, Békéscsaba–Pécs, Budafok–Ajka, Mosonmagyaróvár–Tiszakécske, Csákvár–Haladás, Kozármisleny–Soroksár, DVTK–Siófok, Szeged–MTK.