A Vit-Active Egyesület tagjai közül 22 (!)-en jelentkeztek a tokaji II. Adventi Fényes Futásra. Ők lesznek az a csapat, ahol a fogyatékossággal élők és az épek együtt állnak a rajthoz, és együtt fognak végigmenni a 6 km-es távon, és együtt, egy csapatként lépni át a célszalagot.

– Vak lány alelnökünk vakvezető kutyájával és segítőjével, kerekesszékes társunk segítője által tolva, autista gyerkőcünk az édesanyja kezét fogva vagy esetleg a nyakában, rákból felgyógyult társaink, szívműtött, ízületi, látássérült, mozgásszervi és egyéb panaszokkal rendelkező egyesületi tagjaink is a rajtvonalhoz állnak – nyilatkozta szerkesztőségünknek Vitai Klára az egyesület elnöke. – Büszkék vagyunk rájuk, hiszen nekik nem csak a 6 km-es akadályt, hanem saját maguk testi és lelki problémáit is le kell küzdeniük – tette még hozzá.

– Mottónk: „Tűzd ki a célodat és érd el azt!” De együtt minden könnyebb, egy a csapat, egy a szív! Hajrá VIT-ACTIVE EGYESÜLET! – összegzett a civil szervezet elnöke.

A rendezvényen még helyszíni nevezésre is van lehetőség.