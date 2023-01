A labdarúgó NB I. tizenhetedik fordulójának nyitó találkozóját vármegyénkben, a Várkerti Stadionban rendezték, ahol a tabella harmadik helyén telelő Kisvárda Master Good a hatodik helyezett Paksi FC-t fogadta. Török László csapata hullámzó teljesítményt nyújtott ősszel, de Waltner Róbert és tanítványai sem lehettek teljesen elégedettek az eddigi produkciójukkal, mindezek tudatában a hozzáértők, előzetesen hazai sikert jósoltak.

Ennek megfelelően kezdte a mérkőzést a vendéglátó, amely már az első percben eljutott a paksi kapu elé, sőt Matheus Leoni jobbal hatalmas kapufát lőtt, a kipattanó utáni kavarodás végén pedig Jasmin Mesanovic bombázott a léc alá, sajnos lesről. A folytatásban fölényben futballozott a Kisvárda, ám a félidő derekához közeledve ismét Mesanovic került középpontba, ezúttal negatív szerepben, a várdai tizenhatoson belül ugyanis a labda helyet Varga Barnabás lábát ért el – a sértett pedig maga értékesítette a tizenegyest, ezzel előnyhöz juttatva a vendég egyletet. A nagyszünetig látható módon mindent megtett az egyenlítés érdekében a Várda, a meddő fölény azonban csak arra volt elegendő, hogy Rafal Makowski remekbe szabott lövése is a kapufán csattanjon.

A fordulást követően javarészt beívelésekkel próbálkozott a szabolcsi alakulat, amely igyekezett kontroll alatt tartani a történéseket, mégis szemlátomást egy kissé leült a meccs irama, amiben persze az is szerepet játszott, hogy a Paks teljesen visszahúzódott. Leoni beadása hozta meg a fordulatot, amelybe a tizenhatoson belül az egyik vendég védő, nevezetesen Osváth Attila nyúlt bele szerencsétlenül, kézzel – a büntetőt higgadt mozdulattal Mesanovic rúgta a hálóba. Kissé meglepő módon az egyenlítés után sem jött kintebb a tolnai gárda, amiből azt a következtetést lehetett levonni, hogy számukra a döntetlen is elfogadható végeredmény lenne. A Kisvárda viszont nem érte be ennyivel, folyamatosan alakította ki a helyzeteket, előbb a csereként beállt Mario Ilievszki, majd Leoni veszélyeztetett. Tíz perccel a rendes játékidő lejárta előtt aztán Ötvös Bence nyúlt bele spiccel tökéletesen a labdába, ami akkor úgy tűnt, hogy három pontot ér a hazai csapat számára. A slusszpoén azonban csak ezt követően jött, a hosszabbítás első percében az atomvárosiak frissen igazolt támadója, Skribek Alen egy teljesen veszélytelen beadása után Hindrich Ottó rosszul reagált, mivel Dominik Kovacic nem fejelte el a labdát, amely így a kapus lába között pattant a hálóba, de mondhatjuk úgy is, hogy óriási potyagóllal bukott el két pontot a Kisvárda.

Labdarúgás: NB I. 17. forduló

Kisvárda Master Good–Paksi FC 2–2 (0–1)

Kisvárda, Várkerti Stadion, 1745 néző, v.: Bognár (Kóbor, Huszár).

Kisvárda: Hindrich – Hej, Kovacic, Jovicic, Leoni, Ötvös, Melnik, Navrátil (Ilievszki, 70.), Makowski (Szpaszics, 84.), Camaj, Mesanovic (Czérna, 88.). Vezetőedző: Török László.

Paks: Nagy – Windecker (Balogh, 85.), Osváth, Kinyik, Kádár, Szabó J., Szabó B. (Hahn, 61.), Sajbán (Skribek, 85.), Papp, Haraszti (Kovács, 61.), Varga. Vezetőedző: Waltner Róbert.

Gólszerző: Mesanovic (64., 11-esből), Ötvös (80.), illetve Varga (25., 11-esből), Skribek (91.).

Percek, események

2. perc: Matheus Leoni távoli lövése után a felső lécről kivágódott a labda, majd a kipattanónál Nagy Gergely hárította bravúrosan Jasmin Mesanovic közeli fejesét, amely ugyancsak kijött a hálóőrröl, s bár Mesanovic a hálóba bombázott, de les miatt érvénytelen volt a találat.

25. perc: Sajbán Máté bedobása után Mesanovic próbált felszabadítani a tizenhatos bal sarkánál, de közben eltalálta Varga Barnabás lábát, ezért Bognár Tamás játékvezető büntetőt ítélt, amit a VAR is megerősített. A tizenegyest maga a sértett értékesítette, 0–1.

63. perc: Leoni bal oldali beadásába az elcsúszó Osváth Attila kézzel ütött bele, a bíró pedig habozás nélkül a tizenegyes pontra mutatott. Mesanovic higgadtan lőtte a hálóba a büntetőt, 1–1.

80. perc: Egy bal oldali szögletet Hej Viktornak íveltek át a túloldalra kapáslövésre. A labda azonban nem volt pontos, így Hej fejéről előre, a kapu felé pattant a játékszer, amit Ötvös Bence az ötös vonaláról a kapus lába között a hosszú sarokba helyezett, 2–1.

90+1. perc: Hindrich Ottó kapus hatalmas hibájából egyenlített a Paks. Skribek Alen ívelt a bal oldalvonaltól a várdai kapu elé. Dominik Kovacic nem fejelte el a labdát, minekután a hálóőr lábbal akarta megszelídíteni azt, de a talpa alatt elcsúszott a labda, amely így a hálóban kötött ki, 2–2.

Mesterszemmel

– A Kisvárda egy stabil, jó csapat, ezt az utóbbi években rendre bizonyította is, ennek fényében pedig azt gondolom, hogy ez az idegenbeli döntetlen nem egy rossz eredmény a részünkről – kezdte mondandóját a mérkőzést követő sajtótájékoztatón, Waltner Róbert, a Paksi FC vezetőedzője. – Miután megszereztük a vezetést bíztam abban, hogy esetleg le tudjuk hozni a meccset kapott gól nélkül, nyilván aki látta a mérkőzést, az tisztában lehetett azzal, hogy innentől a kontrákra alapoztunk. Zárt védekezésből próbáltunk labdát szerezve támadásokat vezetni, ami egyszer-kétszer sikerült is. A játék képe alapján azt gondolom, hogy igazságos végeredmény született. Két hasonló szituációból, két jogos tizenegyes lett befújva, a várdai mezőnygól viszont bosszant, hiszen a sorfalból nem vált ki az egyik játékosunk, ha ez nincs, akkor ott nem kapunk gólt. Összességében tudunk ennél jobban játszani, remélem, hogy a következő meccsen ezt bizonyítjuk is.

– Tulajdonképpen hozzásegítettük a Paksot ahhoz, amiért jött, hiszen pontot szeretett volna szerezni – vette át a szót paksi trénertől Török László, a Kisvárda Master Good mestere. – Masszívan védekeztek, egyértelmű volt, hogy a kontratámadásokra építenek, vagy arra, hogy egy-egy lepattanó labdából indítsanak. Harapósan kezdtük a mérkőzést, rögtön egy kapufával. Utána nehezen találtuk a fogást, próbáltunk bontani a széleken, de nagyon stabilan védekezett az ellenfelünk. A félidőben átbeszéltük a dolgokat, bár nagy problémát nem láttunk, arra kértük a játékosainkat, hogy igyekezzünk minél többször mögéjük kerülni és vállaljuk fel az egy az egy elleni szituációkat. Előbb tizenegyesből egyenlítettünk, majd meg is fordítottuk a meccset, amiért dicséret illeti a srácokat. Végig domináltuk a második félidőt (is). Sajnálatos gólt kaptunk a hosszabbításban, ott egy együttes meg nem értés történt, talán ez a legjobb kifejezés rá. Csalódottak vagyunk, nem örülünk annak, hogy pontokat veszítettünk, ellenben van még tizenhat mérkőzés a bajnokságból. Kiélezett a pontvadászat, kemény meccsek várnak ránk, úgyhogy fel kell emelnünk a fejünket, mivel a játékunk hellyel-közzel rendben volt, éppen ezért biztosra veszem, hogy hétről hétre fejlődni fogunk.

A Kisvárda Master Good a következő fordulóban a Budapest Honvéd otthonába látogat.