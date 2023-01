A Fatum-Nyíregyháza a Magyar Kupában mindkét mérkőzésen legyőzte az UTE együttesét, ez bajnoki mérkőzésen is sikerült Tóth Fruzsináéknak, ám szabálytalan csere miatt a fővárosiak kapták a bajnoki pontokat. Tomás Varga együttese kedden arra készült, hogy kupasiker utána bajnoki pontokat is megszerezze Budapesten. Amely nem tűnt egyszerűnek, hiszen a találkozó előtt egy pont és egy helyezés választotta el a két együttes, így kiegyenlítette csatára volt kilátás. Mindenesetre a két gárda közös története a Nyíregyháza sikerét sejtette, hiszen a nyírségiek az UTE vendégeként tíz mérkőzésükből kilencet megnyertek.

Összeszedett, koncentrált játékkal kezdtek a vendégek, Kristina Belova nyitásaiból öt pontot szereztek. Az UTE Manninger pontjával kezdte meg a zárkózást, aztán Hirulea is belelendült. Ugyan a hazaiak három nyitásukat is elrontották, mégis sikerült egyenlíteniük, mert Marija Cicic feladásai pontatlanok voltak. A hazaiak argentin légiósának pontjával először vezetett Horváth András csapata. Tomás Varga kikérte második idejét, a rövid pauza alatt rendezték soraikat Lászlop Alexandráék. Sorban gyártották a pontokat, a végén az első játszmalabdájukat értékesítették is: Manninger ütését Cepni tanítani valóan blokkolta.

A második szettben hamar előnybe kerültek a vendégek, azonban elég volt pár rontott nyitás, a hazaiak új erőre kaptak és a játszma közepén egyenlítettek. A vezetést azonban nem tudták ezúttal átvenni, mert a Nyíregyháza a hátsó sorból ponterősen támadott, valamint a sáncmunkájuk is feljavult. Így nem volt kérdés az újabb játszmagyőzelem, az utolsó pontot Cepni nyitásából egy hosszú labdamenetet követően Leban szerezte.

A harmadik játékrészben a hazaiak az utolsó szalmaszálba kapaszkodva, nagy energiákkal játszottak, szorosan tapadtak a vendégekre. Tartotta azonban a szett elején szerzett három, négy pontos előnyét a Nyíregyháza. Cepni pontja után Horváth András időkéréssel próbálta megtörni a vendégek lendületét, amely sikerült is, három pontot szereztek zsinórban, egyenlíteni azonban nem tudtak, mert Németh nyitást rontott. A végjátékban nem remegett meg a keze Selena Lebannak, a szlovén légiós ugyan az első mérkőzéslabdát elrontotta, Belova azonban lezárta a találkozót.

Ezzel nagyon értékes három pontot szerzett a Nyíregyháza, amely a játék minden elemében felülmúlta fővárosi ellenfelét.

UTE–Fatum-Nyíregyháza 0:3 (-21, -15, -19)

Budapest, UTE Röplabda Csarnok, v.: Halász, Adler.

Újpest: Hiruela 15, Ambrosio 1, Manninger 5, Sziládi 2, Woock 4, Boskó 1. Csere: Baksa (liberó), Kilyénfalvi 3, Tarin 5, Németh 1, Goodwin. Vezetőedző: Horváth András.

Nyíregyháza: Cicic 2, Leban 16, Lászlop 5, Jurdza 15, Belova 5, Cepni 8. Csere: Tóth (liberó). Vezetőedző: Tomás Varga.

A mérkőzés alakulása. 1. játszma (27 perc): 1:3, 3:8, 9:10, 13:13, 18:16, 19:23. 2 játszma (23): 2:4, 5:10, 13:13, 14:19, 15:23. 3. játszma (24): 2:4, 6:8, 7:11, 13:18, 18:23.