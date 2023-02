A Csenger hetek óta vezeti az NB II. Keleti csoportját. Az együttes az előző szezonban az ötödik helyen fejezte be a felsőházi rájátszást, és az aktuális kiírásban sem fogalmazott meg merészebb célokat. A szezont három győzelemmel kezdték, majd két vereség következett, kikaptak a Kincsem Futsaltól Tápiószentmártonban, majd Maglódról is pont nélkül tértek haza. Azóta viszont tizenegy mérkőzéses veretlenségi szériát produkált Szilágyi Sándor együttese, kilenc győzelme mellett mindössze a Nyírség vendégeként és a Tiszaföldvárral játszott döntetlent.

– Erre a szezonra is felsőházi rájátszást tűztük ki célul, amelyet már teljesítettünk. Mivel csak négy forduló van hátra, az alapszakasz megnyerése elérhető közelségbe került – fogalmazott Szilágyi Sándor. – A bajnoki cím azonban nem téma az öltözőben, mindig a következő mérkőzésre készülünk, azt szeretnénk megnyerni. A felsőházi rájátszásban pedig szeretnénk minél jobb eredményt elérni, az osztályváltásnak viszont nincs realitása. Szerencsére a nézőink is visszataláltak, egyre többen igyekszünk felmelegíteni a csarnokot.

A Csenger nemcsak felnőttszinten, hanem az utánpótlásban is jeleskedik. A saját nevelésű Bartha Balázs mellett Csorvási Ádám is az NB I.-es Nyírbátort erősíti már. A regionális bajnokságban az U17-es és az U20-as csapatuk is dobogós helyen áll.

– Célunk, hogy minél több játékost adjunk a magyar futsal élvonalának – mondta Szilágyi Sándor.

A Csenger jövő hétfőn a Gyulaháza ellen gyarapíthatja pontjai számát.