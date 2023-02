Az A'Studió Futsal Nyíregyháza idegenbeli győzelmet és hazai pályán jó játékkal elszenvedett vereséget követően péntek este az ugyancsak újonc Rubeola vendégeként folytatta a bajnokságot.

Jól kezdtek a nyíregyháziak, gyorsan meg is szerezték a vezetést: oldalrúgás után Kovács Róbert a félpályáról tüzelt, remekül érkezett Ladányi Dávid, aki közelről a kapuba helyezte a labdát (0–1). A folytatásban váltakoztak azok az egy-két perces periódusok, amikor a vendégek, vagy a hazaiak játszottak jobban. Szabolcsi Máténak volt védeni valója is, a Studió is hagyott ki ziccer, de ritkán kerültek nagy helyzetbe a csapatok. A félidő vége azért megmutatta, hogy Lovas Norbert csapatának nagyon kell figyelnie.

Fordulás után ismét a hazaiak voltak a határozottabbak, a nyíregyháziak nem álltak bele elég keményen a párharcokba, amit kihasznált a Rubeola és gyorsan egyenlített (1–1). A gól nem fogta meg a mieinket, akik ismét előnybe kerülhettek volna, de jó akció végén hibáztak. Ami késik, nem múlik, a játékrész derekán Kovács Róbert védhetetlenül bombázott a kapuba egy szabadrúgást (1–2).

Néhány perccel később Kovács Gergő távoli lövése a kapufáról pattant ki. Öt perccel a vége előtt a hazaiak egyre többet kockáztattak, öt a négy elleni játékkal próbálkoztak. A vendégek hiába szereztek többször is labdát, nem tudták bevenni az üres kaput. A hajrában Szabolcsi Máté több alkalommal is nagyot védett, a másik oldalon Varga Dániel lezárhatta volna a meccset, de lövése a kapufán csattant.

A mérkőzés végéig nem lélegezhettek fel a nyíregyháziak, úgy tűnt, végig állják a sarat, aztán 2,4 másodperccel a vége előtt nem tudták kivédekezni az utolsó sarokrúgást, így drámai módon buktkak el két pontot (2–2).

Futsal: NB I., 21. forduló

Rubeola FC–A’Studió Futsal Nyíregyháza 2–2 (0–1)

Dunakeszi, v.: Wittner, Vass.

Rubeola: Varsányi – Maruzsi, Somogyi, Gál, Józsa. Csere: Csikós, Oláh, Kovács B., Rohrbeck, Kardos, Schiszler, Szabó, Hudra, Katona. Vezetőedző: Jenei Ottó.

Nyíregyháza: Szabolcsi – Kovács G., Kovács E., Kovács R., Lakatos. Csere: Petró, Hegyes, Ladányi, Varga, Urr, Bagdi, Maneca. Vezetőedző: Lovas Norbert.

Gól: Józsa (21.), Rohrbeck (40.), illetve Ladányi (5.), Kovács R. (28.).