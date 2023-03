A Kisvárda Master Good szurkolói és a csapat tagjai is nagy várakozással tekinthettek a szerdai, Budafok elleni Magyar Kupa-negyeddöntő elé, hiszen a szabolcsiaknak megvolt arra az esélyük, hogy alsóbb osztályú gárdákon át verekedjék be magukat a legjobb négy közé. A várdaiak aztán a tervek szerint ott is tovább meneteltek volna, hiszen a Ferencváros kiesésével „megnyílt az út” a végső győzelem felé.

Hozzá kell tenni, hogy az NB I.-ben harmadik helyen álló együttes az előző körben a harmadosztályú ESMTK vendégeként sem brillírozott, így az NB II. középmezőnyében álló Budafokot sem lehetett félvállról venni.

A Kisvárda kezdője hét helyen változott a szombati, Vasassal játszó csapathoz képest, Hindrich Ottó, Ötvös Bence és Széles Imre a keretbe sem került be. A második félidőben aztán szépen lassan szinte teljes egészében felkerült a pályára a hétvégi kezdő tizenegy...

A szünetben meghúzott hármas csere és a további változtatások abszolút indokoltak voltak, hiszen bő 45 perc után már kétgólos hátrányban volt az esélyesebb alakulat. A 9. percben Beke Péter csapott le egy pontatlan passzra a vendégkapu előterében, az alapvonal közeléből visszagurított Nándori Botondhoz, aki közelről nem hibázott – a Várda először kapott gólt a kupasorozatban.

A félidő utolsó másodperceiben aztán megfordultak a szerepek, Nándori játszotta meg Bekét, aki ugyancsak eredményes volt két-három méterről (2–0). A két találat között hiába volt többet a labda Lucaséknál, semmilyen helyzetet nem tudtak kialakítani.

A második játékrész is sokáig hasonlóan alakult, sőt, a Budafok is veszélyeztetett.

A szabolcsiak a hatvanadik perctől fokozták a nyomást, ám a hazaiak folyamatosan közbeléptek, az ígéretesebb akciókat is megállították a tizenhatosukon belül. A Kisvárda összességében nem volt igazán veszélyes ellenfele kapujára, így nagy meglepetésre kiesett a Magyar Kupából.

Labdarúgás: Magyar Kupa, negyeddöntő

Budafoki MTE–Kisvárda Master Good 2–0 (2–0)

Budafok, v.: Zimmermann (Márkus, Berényi).

Budafok: Gundel-Takács – Horgosi, Jagodics M., Fótyik – Bíró M. (Margitics, a szünetben), Soltész I., Adorján, Kalmár O. (Bakti, 80.) – Németh Márió (Horváth O., 62.) – Beke II Péter (Györgyi, 80.), Nándori (Sós M., 66.). Vezetőedző: Mátyus János.

Kisvárda: Petkovics – Kovacic, Vranjanin, Hej (Camaj, a szünetben) – Melnyik, Lucas – Vida K. (Mesanovic, szünetben), Navrátil (Karabeljov, a szünetben), Alic (Leoni, 63.) – Szpaszics (Ilievszki, 68.), Makowski. Vezetőedző: Török László.

Gól: Nándori (10.), Beke Péter (45.).