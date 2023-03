U19-es válogatottunk március 22. és 28. között az Európa-bajnoki selejtezők elitkörében szerepel Angliában. A mieink a házigazda angolokkal, Törökországgal és Izlanddal küzdenek meg az Eb-kvalifikációért. A magyar válogatottnak a Nyíregyháza Spartacus játékosa, Farkas Bendegúz is tagja. Korosztályos nemzeti csapatunk első mérkőzését Anglia ellen vívta szerdán, majd Törökország ellen lépett pályára csütörtökön, végül Izland ellen zárja az elitkört, jövő kedden. Az elitkör első találkozóján a mieink az első félidőben hátrányba kerültek, majd az 57. perctől emberhátrányban is futballoztak. Szélesi Zoltán fiai bátran játszottak, volt is egyenlítési lehetőségük, de végül 1-0 lett a végeredmény. A Nyíregyháza Spartacus fiatal védője, Farkas Bendegúz kezdőként lépett pályára.

– A vereség ellenére büszke vagyok a csapatra, hiszen a mérkőzés előtt egyértelműen az angolok voltak az esélyesek. Jól sikerült felkészülnünk, a taktikai utasításokat is megvalósítottuk, aminek köszönhetően a házigazda nem igazán találta rajtunk a fogást. A szervezett védekezésünk és a kontráink lehetőséget adtak arra, hogy helyzeteket alakítsunk ki, három nagy lehetőségünk volt félidőnként, köztük Kocsis Dominik ziccere talán a mérkőzés legnagyobbja is. Véleményem szerint egy tizenegyest nem ítéltek meg a számunkra, de ez természetesen nem lehet kifogás. Az utolsó félórában tíz emberrel is tartottuk magunkat, sőt, mindvégig benne volt a mérkőzésben az egyenlítés. A lehetőségünk megvolt erre, emiatt van némi hiányérzetem, de figyelembe véve minden körülményt büszke vagyok a csapat teljesítményére. Sokat kivett belőlünk a találkozó, de ez volt a terv, neki akartunk ugrani a házigazdának, hiszen csak az első helyezett jut tovább a csoportból – értékelt a mérkőzés után az mlsz.hu-nak Szélesi Zoltán szövetségi edző.