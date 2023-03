Mozgalmas, hosszú utazással fűszerezett napja volt a Kisvárda Master Good SE utánpótlás csapatainak. Első osztályú korosztályosai a Szeged vendégeként léptek pályára szerdán. Az ifisták még a lábukban érezhették a vasárnapi meccs fáradalmait, így ugyan megszerezték a vezetést, utána azonban végig a Tisza-partiak vezettek. Az utolsó pillanatban azonban Rosokha Ljubov góljával fordítottak, így tovább építették, immár hét győzelemből álló nagyszerű sorozatukat. A serdülők ezúttal nem tudtak felnőni a feladathoz és nagy különbségű vereséget szenvedtek. Most tíz napos szünet következik, majd április 2-án hazai pályán folytatják a pontvadászatot, az ifik a BVSC Zuglót, míg a serdülők az Algyőt fogadják.

Szintén szerdán játszott az egyesület másodosztályú fiú serdülő alakulata, Kerezsi Béla tanítványainak Lajosmizsén volt jelenésük. Sajnos félidei öt gólos hátrányuk több mint tízre duzzad, így nem kerülhették el a vereséget. Folytatás jövő csütörtökön, amikor a Dunakeszi érkezik Kisvárdára.

Leány U19 I. osztály, Keleti csoport 20. forduló

PC Trade SZNKE-Kisvárda 25-26 (14-11)

Szeged, 30 néző, v.: Matics, Nádasdi. Kisvárda: Rédai, Sarac (kapusok), Rosokha 3, Kochan 1, László, Makkai 2, Micevski 6/2, Vass, Erőss 5, Tarkovych, Vorinka 6, Birta, Lakatos 3. Edző: Dévényi János. Kiállítások: 4, illetve 6 perc. Hétméteresek: 4/4, illetve 3/2.

Dévényi János: – Kicsit tartottam a mérkőzéstől, mert vasárnap komoly ellenfél ellen játszottunk egy magas hőfokú mérkőzést, így nem sok idő jutott a regenerációra, ráadásul hosszú utazással a lábunkban kellett pályára lépnünk. A csapat azonban ezúttal is megmutatta harcos oldalát, nem ismertek elveszett labdát, az utolsó pillanatig küzdöttek, amelynek meg is lett a gyümölcs, hiszen az utolsó pillanatban szereztük meg győztes találatot. Gratulálok a lányoknak!

Leány U17 I. osztály, Keleti csoport 20. forduló

PC Trade SZNKE-Kisvárda 41-26 (21-14)

Szeged, 50 néző, v.: Matics, Nádasdi. Kisvárda: Rédai, Zilahi, Gupcsi (kapusok), Rosokha 15/3, Ignéczi, László 1, Mészáros 1, Karácsony 5/2, Takács, Mucsicska 2, Beri 2, Kerezsi. Edző: Szankuné Ésik Gabriella. Kiállítások: 2, illetve 2 perc. Hétméteresek: 4/3, illetve 6/5.

Szankuné Ésik Gabriella: – A mérkőzés elejétől az utolsó percekig gyenge teljesítményt nyújtottunk. Erőlködve, görcsösen, rossz döntéseket hozva játszottunk végig. Huszonhét ziccer hagytunk ki, amelyből sorra kaptuk a gyors gólokat.

Fiú U18 II. osztály, Keleti csoport 16. forduló

Mizse KC-Kisvárdai KC 39-27 (20-15)

Lajosmizse, 30 néző, v.: Herceg, Piller. Kisvárda: Demeter, Mucsicska (kapusok), Király P. 2, Vass G. 4, Simon 1, Karaffa 4, Csonka 1, Farkas 1, Barati 1, Lakó 5, Vass D., Szalonna 3, Ragyák 5/2. Edző: Kerezsi Béla. Kiállítások: 8, illetve 4 perc. Hétméteresek: 3/3, illetve 2/2.