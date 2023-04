A Nyíregyháza Spartacus hétközi vereség után vasárnap Kozármislenybe látogat. Az NB II.-es csapatokra már csak négy-négy mérkőzés vár, vagyis a nehéz helyzetbe került együttesek számára minden összecsapás hatványozottan számít.

Helyezésekre fordítva leírhatjuk, hogy a 16. a 17.-et fogadja. Összességében tehát nincs új a nap alatt: a Szparinak vasárnap is győznie kell, és ezúttal is olyan csapattal találkozik, amelyiknek a kiesés elkerülése miatt hasonlóan fontos, hogy pozitív eredményt érjen el.

– Közvetlen riválissal játszunk, mindkét csapat számára fontos a pont, pontok szerzése – vezette fel a találkozót Fekete Tivadar sportigazgató, aki vezetőedzője is a Spartacusnak. – Pozitív, hogy a szerdai meccshez képest lejár az eltiltása Novák Csanádnak. Legutóbb mindhárom támadónk hiányzott, márpedig vérbeli csatárok nélkül nagyon nehéz eredményesen futballozni. Ez megmutatkozott szerdán is, hiszen hiába voltunk kezdeményezőek, próbáltunk hatékonyak lenni, hiányzott a befejezés, az a plusz, ami az előző hetekben megvolt, vagyis az adódó lehetőségekből gólt szerezzünk. Gondjaink voltak továbbá a pontrúgások levédésével, mert alacsonyak voltunk. Novák és Gengeliczki visszatérésével ez is változhat. Továbbra is az lebeg a szemünk előtt, hogy mindent elkövessünk a győzelem érdekében. Továbbra is azon múlik az eredményességünk, hogy a játékosok átérezzék a helyzet súlyát!

Labdarúgás: NB II., 35. forduló

Vasárnap, 17: Kozármisleny–Nyíregyháza Spartacus

További mérkőzések: Budafok–Haladás, Szeged–Kazincbarcika, Gyirmót–Pécs, Szentlőrinc–Tiszakécske, Dorog–Soroksár, Békéscsaba–Siófok, Mosonmagyaróvár–ETO FC Győr, MTK–Ajka, DVTK–Csákvár.

A bajnokság állása

1. Diósgyőr 34 25 2 7 70–33 77

2. MTK 34 20 6 8 82–46 66

3. Ajka 34 18 7 9 48–33 61

4. Gyirmót 34 16 8 10 57–41 56

5. Szeged 34 15 9 10 42–36 54

6. Haladás 34 14 9 11 52–49 51

7. Soroksár 34 13 12 9 51–47 51

8. Pécs 34 12 14 8 33–30 50

9. Siófok 34 12 10 12 39–48 46

10. ETO FC Győr 34 11 11 12 34–35 44

11. Tiszakécske 34 12 7 15 33–42 43

12. Budafok 34 11 10 13 37–43 43

13. M.óvár 34 11 9 14 33–40 42

14. Kazincbarcika 34 11 9 14 40–53 42

15. Csákvár 34 8 13 13 38–43 37

16. Kozármisleny 34 9 8 17 42–59 35

17. Nyíregyháza 34 8 10 16 41–49 34

18. Békéscsaba 34 7 12 15 42–50 33

19. Szentlőrinc 34 7 12 15 38–53 33

20. Dorog 34 6 10 18 29–51 28